Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Галатасарай
Йени Малатьяспор - Галатасарай: обзор матча 28 ноября 2021
Йени Малатьяспор
28.11.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Галатасарай
Желтая карточка
K. Kanatsızkuş
90'
+6
Замена
M. Miraç Altıntaş
️️️️
С. Маллан
90'
+4
88'
Желтая карточка
С. Фегули
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
86'
Желтая карточка
К. Хафез
85'
Желтая карточка
С. Маллан
83'
78'
Замена
О. Байрам
️️️️
П. ван Анхолт
Желтая карточка
С. Чифтпинар
69'
65'
Замена
С. Фегули
️️️️
Р. Бабел
65'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Б. Кутлу
58'
Желтая карточка
К. Актюркоглу
46'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Б. Йилмаз
46'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Э. Килинк
Желтая карточка
Й. Ншимиримана
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Стиви Маллан
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
97
Hasan Ozkan
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
2-2-1-5
25
Эзбир
4
Хаддади
15
Хафез
14
Маллан
22
Ндонг
8
Шуиар
26
7
66
Ншимиримана
5
Чифтпинар
13
4-1-1-1-3
16
Муслера
25
Нельссон
2
Йедлин
23
Маркао
15
ван Анхолт
14
Антальялы
10
Кутлу
53
Йилмаз
45
Дианье
11
Килинк
8
Бабел
14
Маллан
77
77
14
Маллан
7
17
17
7
8
Бабел
8
Фегули
8
Фегули
8
Бабел
15
ван Анхолт
18
Байрам
18
Байрам
15
ван Анхолт
11
Килинк
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
11
Килинк
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
10
Кутлу
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
10
Кутлу
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Галатасарай
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
97
Hasan Ozkan
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
13
Исмаил Кипе
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
80
Олимпиу Морутан
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
97
Hasan Ozkan
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
80
Олимпиу Морутан
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Йени Малатьяспор - Галатасарай
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Йени Малатьяспор
Галатасарай
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+