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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Америка Минейро
Брагантино - Америка Минейро: обзор матча 28 ноября 2021
Брагантино
28.11.2021, воскресенье, 01:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Америка Минейро
64'
Артур
50'
Э. Бауэрман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Америка Минейро
Желтая карточка
Итало
90'
+1
Замена
G. Novaes
️️️️
Хелиньо
81'
76'
Замена
R.
️️️️
Ф. Азеведо
76'
Замена
Жуниньо
️️️️
Але
Замена
Алеррандро
️️️️
Б. Пракседес
73'
Желтая карточка
Л. Ортис
68'
66'
Желтая карточка
Л. Кал
ГОЛ! 1:1!
Артур
Пас отдал
Б. Пракседес
64'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Т. Куэльо
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бауэрман
Пас отдал
Адемир
Желтая карточка
Б. Пракседес
45'
+1
36'
Желтая карточка
M. Zárate
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
15
Итало
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
37
Артур
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Америка Минейро
16
Але
ЦФ
99
Mauro Zárate
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
2
Patric
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Брагантино
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
43
Luciano
ЦП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Америка Минейро
31
Yan Sasse
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
12
Йори
ЦФ
2-5
15
Бруно
3
Ортис
37
Артур
36
Кандидо
25
Силва
28
Куэльо
25
Пракседес
5
4
Бауэрман
21
Кал
1
Кавичиоли
2
45
Силва
28
Куэльо
32
Мартинес
32
Мартинес
28
Куэльо
11
Хелиньо
39
39
11
Хелиньо
25
Пракседес
9
Алеррандро
9
Алеррандро
25
Пракседес
11
Азеведо
9
9
11
Азеведо
Остались в запасе
Брагантино
Америка Минейро
19
Бруниньо
ЦП
43
Luciano
ЦП
9
Жан Уртадо
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
31
Yan Sasse
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
12
Йори
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
19
Бруниньо
ЦП
43
Luciano
ЦП
9
Жан Уртадо
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Остались в запасе
31
Yan Sasse
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
12
Йори
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Брагантино - Америка Минейро
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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