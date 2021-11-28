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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Нордшелланд
Оденсе - Нордшелланд: обзор матча 28 ноября 2021
Оденсе
28.11.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Нордшелланд
20'
И. Жебали
90'
M. Fenger
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Нордшелланд
ГОЛ! 2:0!
M. Fenger
90'
Замена
Я. Бреум
️️️️
И. Жебали
90'
82'
Замена
М. Фрезе
️️️️
Д. Свенссон
82'
Замена
А. Франсис
️️️️
А. Шельдеруп
Замена
М. Опондо
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
81'
Замена
M. Fenger
️️️️
Б. Кадрии
70'
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
Э. Сабби
70'
68'
Замена
Л. Валта
️️️️
М. Андерсен
56'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
К. Хансен
46'
Замена
Й. Йенсен-Аббью
️️️️
М. Тюхосен
Желтая карточка
Э. Сабби
35'
29'
Желтая карточка
Д. Свенссон
ГОЛ! 1:0!
И. Жебали
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Нордшелланд
22
Emmanuel Ogura
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
9
Max Fenger
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Нордшелланд
3
Maxwell Woledzi
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
2-4-4
1
3
3
29
Фрекьяер-Йенсен
18
21
Трандарсон
11
Сабби
30
Андерсен
2
Микельсон
11
Жебали
9
Кадрии
2-3-1-4
22
17
Тюхосен
4
Хансен
8
Андерсен
33
Кристенсен
11
Антман
21
Шельдеруп
39
Нагало
7
Адингра
2
Вилладсен
24
Свенссон
11
Сабби
23
23
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Опондо
11
Опондо
29
Фрекьяер-Йенсен
9
Кадрии
9
9
9
Кадрии
11
Жебали
10
Бреум
10
Бреум
11
Жебали
21
Шельдеруп
17
Франсис
17
Франсис
21
Шельдеруп
17
Тюхосен
5
Йенсен-Аббью
5
Йенсен-Аббью
17
Тюхосен
24
Свенссон
3
Фрезе
3
Фрезе
24
Свенссон
8
Андерсен
81
Валта
81
Валта
8
Андерсен
4
Хансен
28
Кулибали
28
Кулибали
4
Хансен
Остались в запасе
Оденсе
Нордшелланд
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
3
Maxwell Woledzi
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
Остались в запасе
3
Maxwell Woledzi
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Оденсе - Нордшелланд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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