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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Дженоа
Удинезе - Дженоа: обзор матча 28 ноября 2021
Удинезе
28.11.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Дженоа
90'
+1
Желтая карточка
Н. Ровелла
90'
Замена
А. Туре
️️️️
С. Стураро
Желтая карточка
И. Пуссетто
86'
86'
Желтая карточка
П. Гильоне
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ж. Деулофеу
85'
73'
Замена
Эрнани
️️️️
М. Бадель
73'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Ф. Бианки
58'
Замена
П. Гильоне
️️️️
С. Сабелли
Желтая карточка
Ж. Макенго
56'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Т. Арслан
56'
Замена
Н. Перес
️️️️
Н. Молина
56'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Б. Нуйтинк
46'
Желтая карточка
Н. Молина
45'
+2
44'
Желтая карточка
С. Сабелли
40'
Желтая карточка
Й. Васкес
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Р. Перейра
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Удинезе
65
Маттео Карнелос
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Эрнани
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
33
Самир
17
Нуйтинк
13
Удогие
15
Уолес
20
Молина
30
Арслан
37
Перейра
10
Деулофеу
23
Бету
3-3-2-2
46
Сиригу
4
Бираски
22
Васкес
5
Масиелло
20
Сабелли
6
Ровелла
20
Камбьясо
27
Стураро
47
Бадель
9
Бианки
81
Экубан
20
Молина
18
Перес
18
Перес
20
Молина
30
Арслан
17
Макенго
17
Макенго
30
Арслан
17
Нуйтинк
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Нуйтинк
37
Перейра
23
Пуссетто
23
Пуссетто
37
Перейра
10
Деулофеу
90
Саксесс
90
Саксесс
10
Деулофеу
20
Сабелли
18
Гильоне
18
Гильоне
20
Сабелли
27
Стураро
7
Туре
7
Туре
27
Стураро
47
Бадель
23
Эрнани
23
Эрнани
47
Бадель
9
Бианки
21
Пандев
21
Пандев
9
Бианки
Остались в запасе
Удинезе
Дженоа
65
Маттео Карнелос
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Остались в запасе
65
Маттео Карнелос
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Удинезе - Дженоа
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
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