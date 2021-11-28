Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Слован
Спарта - Слован: обзор матча 28 ноября 2021
Спарта
28.11.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Слован
5'
А. Карабец
80'
М. Пулькраб
33'
К. Фридек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Слован
Желтая карточка
Л. Крейчи
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
М. Пулькраб
Пас отдал
Л. Крейчи
80'
Замена
Б. Докал
️️️️
А. Карабец
80'
80'
Замена
K. Michal
️️️️
Х. Тьехи
72'
Замена
K. Meszaros
️️️️
И. Рондич
72'
Замена
А. Юсуф
️️️️
М. Рабушич
69'
Желтая карточка
М. Пурзитидис
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Л. Гараслин
69'
66'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
M. Faško
66'
Замена
Л. Тупта
️️️️
М. Косцельник
Замена
М. Пулькраб
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
61'
Желтая карточка
Л. Гараслин
56'
44'
Желтая карточка
М. Фукала
33'
ГОЛ! 1:1!
К. Фридек
Пас отдал
М. Рабушич
Желтая карточка
Д. Моберг-Карлссон
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Карабец
Пас отдал
М. Сачек
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
4
Христ Тьехи
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
9
Борек Докал
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
29
Любомир Тупта
ЛВ
28
Kristian Michal
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
4-3-1-2
30
Холек
28
Виснер
17
Ганцко
27
Панак
61
Сачек
7
Крейчи
8
Павелка
9
Карабец
17
Гараслин
10
Гложек
10
Моберг-Карлссон
4-3-3
34
Кноблох
23
Гебре Селасси
3
Микула
22
Фукала
37
Халуш
3
Косцельник
15
Рондич
8
Фридек
4
Тьехи
23
7
Рабушич
9
Карабец
9
Докал
9
Докал
9
Карабец
10
Моберг-Карлссон
10
Пулькраб
10
Пулькраб
10
Моберг-Карлссон
3
Косцельник
29
Тупта
29
Тупта
3
Косцельник
4
Тьехи
28
28
4
Тьехи
23
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
23
15
Рондич
0
0
15
Рондич
7
Рабушич
9
Юсуф
9
Юсуф
7
Рабушич
Остались в запасе
Спарта
Слован
1
Флориан Ницэ
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
82
Olivier Vliegen
ВР
99
Miroslav Stoch
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
99
Miroslav Stoch
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Спарта - Слован
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
Новости команд
Все
Спарта
Слован
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+