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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 28 ноября 2021
Наполи
28.11.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
4 : 0
Завершен
Лацио
7'
П. Зелински
10'
Д. Мертенс
29'
Д. Мертенс
85'
Ф. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лацио
Желтая карточка
Д. Демме
87'
Замена
К. Малку
️️️️
Ф. Руис
86'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
86'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Руис
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
85'
79'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
78'
75'
Замена
Р. Моро
️️️️
Педро
75'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
Замена
Д. Демме
️️️️
П. Зелински
73'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Мертенс
64'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
И. Лосано
64'
61'
Замена
Т. Башич
️️️️
С. Милинкович-Савич
59'
Желтая карточка
Д. Катальди
55'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Ф. Андерсон
46'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Патрик
36'
Желтая карточка
Патрик
ГОЛ! 3:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
И. Лосано
29'
13'
Желтая карточка
Л. Фелипе
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Л. Инсинье
10'
ГОЛ! 1:0!
П. Зелински
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
4-3-2-1
1
Оспина
6
Мариу Руй
3
Кулибали
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Руис
20
Зелински
10
Инсинье
11
Лосано
10
Мертенс
4-2-3-1
25
Рейна
4
Хюсай
5
Фелипе
4
Патрик
15
Ачерби
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
9
Педро
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
8
Руис
24
Малку
24
Малку
8
Руис
20
Зелински
6
Демме
6
Демме
20
Зелински
11
Лосано
99
Эльмас
99
Эльмас
11
Лосано
10
Мертенс
37
Петанья
37
Петанья
10
Мертенс
7
Андерсон
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
7
Андерсон
4
Патрик
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Патрик
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
19
Башич
19
Башич
22
Милинкович-Савич
9
Педро
18
Моро
18
Моро
9
Педро
Остались в запасе
Наполи
Лацио
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Наполи - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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