Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Млада Болеслав
Яблонец - Млада Болеслав: обзор матча 28 ноября 2021
Яблонец
28.11.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Млада Болеслав
51'
М. Хлаваты
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Млада Болеслав
Желтая карточка
В. Кубишта
89'
89'
Замена
L. Muzik
️️️️
М. Матейовски
Замена
Т. Смейкал
️️️️
Я. Мартинец
86'
Замена
М. Неспор
️️️️
В. Пиларж
77'
Замена
Я. Поважанец
️️️️
Т. Хюбшман
77'
73'
Замена
С. Данчак
️️️️
М. Хлаваты
70'
Желтая карточка
М. Матейовски
Замена
Т. Чванчара
️️️️
М. Долежал
64'
Замена
В. Кубишта
️️️️
Д. Гоушка
64'
63'
Замена
Д. Юрасек
️️️️
Эвертон
63'
Замена
V. Kadlec
️️️️
Д. Фила
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Хлаваты
46'
Замена
Т. Ладра
️️️️
J. Skalák
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
Давид Гоушка
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Яблонец
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
39
Давид Юрасек
ЦП
18
David Pichal
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
3-3-1-4
30
Зелены
16
Кроб
4
Холик
8
Гоушка
3
Хюбшман
27
Кратохвил
11
Пиларж
1
Гануш
15
Долежал
26
Малински
4
Мартинец
2-3-5
33
17
Сухи
44
Карафиат
23
Дудера
42
Смрз
9
19
Хлаваты
11
Фила
32
Эвертон
8
Матейовски
27
8
Гоушка
27
Кубишта
27
Кубишта
8
Гоушка
3
Хюбшман
7
Поважанец
7
Поважанец
3
Хюбшман
4
Мартинец
24
Смейкал
24
Смейкал
4
Мартинец
15
Долежал
70
Чванчара
70
Чванчара
15
Долежал
11
Пиларж
26
Неспор
26
Неспор
11
Пиларж
32
Эвертон
39
Юрасек
39
Юрасек
32
Эвертон
19
Хлаваты
11
Данчак
11
Данчак
19
Хлаваты
11
Фила
7
7
11
Фила
9
18
Ладра
18
Ладра
9
8
Матейовски
9
9
8
Матейовски
Остались в запасе
Яблонец
Млада Болеслав
30
Властимил Хрубы
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
34
Pavel Halouska
ВР
18
David Pichal
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Остались в запасе
34
Pavel Halouska
ВР
18
David Pichal
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Яблонец - Млада Болеслав
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Стрельнице
Новости команд
Все
Яблонец
Млада Болеслав
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+