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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Гомель
Шахтер - Гомель: обзор матча 28 ноября 2021
Шахтер
28.11.2021, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Гомель
1'
А. Соловей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Гомель
86'
Замена
И. Кузьменок
️️️️
И. Заяц
76'
Замена
Д. Бородин
️️️️
A. Vaskov
73'
Желтая карточка
А. Козлов
Замена
М. Скавыш
️️️️
И. Иванович
64'
62'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
Д. Гомза
Желтая карточка
И. Иванович
58'
37'
Желтая карточка
П. Чикида
Желтая карточка
Ю. Кендыш
25'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Соловей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
6
Алекса Пейич
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Гомель
12
Алексей Иванов
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
9
Александр Батищев
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
5
Никола Антич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
Гомель
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
71
Александр Наумович
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
2-3-1-3
32
Черник
20
Сачивко
3
Шатара
33
Сотников
77
Кендыш
7
Стасевич
98
Подстрелов
98
Дарбо
11
Иванович
6
Пейич
1-1-5
12
Иванов
27
Васильев
0
27
Чикида
16
Заяц
11
Левицкий
9
Батищев
11
Иванович
33
33
11
Иванович
11
Иванович
15
Скавыш
15
Скавыш
11
Иванович
27
Гомза
7
Мишенко
7
Мишенко
27
Гомза
16
Заяц
25
Кузьменок
25
Кузьменок
16
Заяц
0
9
Бородин
9
Бородин
0
Остались в запасе
Шахтер
Гомель
30
Александр Гутор
ВР
5
Никола Антич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
8
Игорь Костров
ЦП
71
Александр Наумович
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
5
Никола Антич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
Остались в запасе
8
Игорь Костров
ЦП
71
Александр Наумович
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Шахтер - Гомель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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