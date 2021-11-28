Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Серветт
Лозанна-Спорт - Серветт: обзор матча 28 ноября 2021
Лозанна-Спорт
28.11.2021, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Серветт
49'
Г. Кюи
67'
К. Имери
88'
А. Антунес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Серветт
90'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
К. Имери
88'
ГОЛ! 0:3!
А. Антунес
Желтая карточка
Г. Барес
86'
84'
Замена
А. Антунес
️️️️
Т. Конья
79'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Г. Кюи
Замена
А. Зохури
️️️️
Ф. Чафик
79'
79'
Замена
Й. Северен
️️️️
Г. Клиши
68'
Желтая карточка
В. Сассо
67'
ГОЛ! 0:2!
К. Имери
60'
Желтая карточка
Г. Кюи
49'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кюи
Пас отдал
М. Стеванович
Желтая карточка
Л. Коне
45'
+3
Вторая желтая
К. Пуэртас
45'
Желтая карточка
К. Пуэртас
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
5
Ламин Коне
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
1
Диав Мори
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
3
Николя Вуйоз
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лозанна-Спорт
3
Арчи Браун
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
Серветт
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
2-1-5
5
Коне
26
Чафик
14
Маю
7
Кукурузович
2
51
Хушич
21
Пуэртас
17
2-1-3-4
32
Фрик
23
Сассо
3
Клиши
30
Имери
8
Конья
25
Валь
9
Стеванович
25
Диалло
28
Дулин
99
Кюи
3
Вуйоз
26
Чафик
63
Зохури
63
Зохури
26
Чафик
3
Клиши
19
Северен
19
Северен
3
Клиши
99
Кюи
23
Роделен
23
Роделен
99
Кюи
8
Конья
8
Антунес
8
Антунес
8
Конья
30
Имери
11
Оберлен
11
Оберлен
30
Имери
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Серветт
3
Арчи Браун
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
3
Арчи Браун
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
Остались в запасе
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Серветт
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
Новости команд
Все
Лозанна-Спорт
Серветт
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+