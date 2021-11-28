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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Волос
Олимпиакос - Волос: обзор матча 28 ноября 2021
Олимпиакос
28.11.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Волос
85'
Ю. Эль-Араби (П)
90+1'
М. Вальбуэна
88'
Т. ван Верт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Волос
ГОЛ! 2:1!
М. Вальбуэна
90'
+1
88'
ГОЛ! 1:1!
Т. ван Верт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Эль-Араби
85'
84'
Желтая карточка
А. Регаттен
81'
Желтая карточка
K. Wojtkowski
75'
Замена
K. Wojtkowski
️️️️
К. Росеро
74'
Замена
С. Нинис
️️️️
N. Oroz
73'
Желтая карточка
L. GÃ¼len
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Я. М'Вила
71'
66'
Замена
Т. Цоканис
️️️️
A. Soares
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Р. Лопеш
60'
59'
Замена
L. GÃ¼len
️️️️
Э. Пурита
Замена
М. Камара
️️️️
А. Камара
46'
Замена
А. Андруцос
️️️️
К. Лала
46'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Г. Родригеш
46'
30'
Желтая карточка
Б. Клейман
11'
Желтая карточка
Х. Бартоло
10'
Пенальти не реализован!
Т. ван Верт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Волос
55
Борис Клейман
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
11
Nicolas Oroz
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
7
Анри Оникуру
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Волос
12
Матиц Котник
ВР
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Вацлик
5
Рябчук
27
Ба
4
Сиссе
70
Лала
6
М'Вила
41
Бухалакис
10
Родригеш
20
Камара
9
Лопеш
9
Тикиньо
4-2-4
55
Клейман
4
5
Райнер
26
Феррари
4
Пурита
11
6
7
Росеро
17
Регаттен
7
Бартоло
9
ван Верт
70
Лала
14
Андруцос
14
Андруцос
70
Лала
20
Камара
2
Камара
2
Камара
20
Камара
9
Лопеш
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
9
Лопеш
10
Родригеш
7
Масурас
7
Масурас
10
Родригеш
6
М'Вила
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
6
М'Вила
6
6
Цоканис
6
Цоканис
6
7
Росеро
11
11
7
Росеро
4
Пурита
2
2
4
Пурита
11
11
Нинис
11
Нинис
11
Остались в запасе
Олимпиакос
Волос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
12
Матиц Котник
ВР
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pavlos Logaras
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Олимпиакос - Волос
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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