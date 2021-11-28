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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Панетоликос
Панатинаикос - Панетоликос: обзор матча 28 ноября 2021
Панатинаикос
28.11.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Панетоликос
51'
Ф. Македа (П)
66'
Ф. Македа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Панетоликос
90'
Желтая карточка
B. Lluy
Замена
И. Хадзитеодоридис
️️️️
Ф. Македа
82'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
А. Канталапьерда
75'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Маурисио
75'
Замена
С. Паласиос
️️️️
М. Витал
67'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Македа
Пас отдал
Маурисио
66'
61'
Замена
Х. Мендоса
️️️️
Д. Морси
58'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Н. Карелис
52'
Желтая карточка
Д. Хухумис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Македа
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
27
Хуанкар
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
28
Факундо Санчес
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
Панетоликос
1
Диего Родригес
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
3-1-2-4
91
Бриноли
27
Коцирас
4
Фран Велес
31
Шарлия
8
Маурисио
14
Александропулос
10
Витал
27
Хуанкар
9
Македа
10
Канталапьерда
19
Вильяфаньес
1-3-5
1
2
Апостолакис
6
Антуньес
10
Дуарте
24
Цингарас
25
Морси
13
Корнелиус
3
Хухумис
7
Барбоза
20
Флорес
9
Македа
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
9
Македа
8
Маурисио
8
Бузукис
8
Бузукис
8
Маурисио
10
Канталапьерда
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Канталапьерда
10
Витал
34
Паласиос
34
Паласиос
10
Витал
25
Морси
10
Мендоса
10
Мендоса
25
Морси
80
Карелис
9
Вергос
9
Вергос
80
Карелис
Остались в запасе
Панатинаикос
Панетоликос
1
Сократис Диудис
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
1
Диего Родригес
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Панатинаикос - Панетоликос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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