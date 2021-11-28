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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Брюгге
Генк - Брюгге: обзор матча 28 ноября 2021
Генк
28.11.2021, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Брюгге
49'
П. Грошовски
72'
П. Грошовски
35'
Х. Ванакен
78'
Н. Ланг
82'
Ф. Рикка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Брюгге
90'
+3
Замена
Б. Дост
️️️️
Н. Ланг
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
М. Садик
87'
Желтая карточка
Т. Бонгонда
86'
82'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Рикка
Пас отдал
Р. Вормер
Замена
Д. Муньос
️️️️
А. Пресиадо
80'
78'
ГОЛ! 2:2!
Н. Ланг
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
Замена
Б. Хейнен
️️️️
М. Трезор
75'
ГОЛ! 2:1!
П. Грошовски
Пас отдал
Х. Артеага
72'
72'
Замена
Р. Вормер
️️️️
Э. Баланта
59'
Замена
Ф. Рикка
️️️️
Э. Соболь
ГОЛ! 1:1!
П. Грошовски
49'
42'
Вторая желтая
И. ван дер Бремпт
35'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
Н. Ланг
33'
Желтая карточка
Э. Соболь
14'
Желтая карточка
И. ван дер Бремпт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
31
Майк Трезор
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
12
Бас Дост
ЦФ
4-1-3-2
26
Вандевордт
3
Артеага
26
Лукуми
15
Садик
23
Пресиадо
17
Грошовски
42
Торстведт
31
Трезор
10
Бонгонда
99
Угбо
10
Ито
4-1-4-1
22
Миньоле
44
Мехеле
20
ван дер Бремпт
23
Соболь
13
Хендри
3
Баланта
70
Ланг
23
Ритс
20
Ванакен
22
Мата
17
Де Кетеларе
23
Пресиадо
27
Муньос
27
Муньос
23
Пресиадо
31
Трезор
8
Хейнен
8
Хейнен
31
Трезор
15
Садик
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
15
Садик
23
Соболь
16
Рикка
16
Рикка
23
Соболь
3
Баланта
25
Вормер
25
Вормер
3
Баланта
70
Ланг
12
Дост
12
Дост
70
Ланг
Остались в запасе
Генк
Брюгге
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
21
Хосе Искьердо
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
14
Камаль Соуа
АП
21
Хосе Искьердо
ЛВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Генк - Брюгге
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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