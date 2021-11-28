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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Рапид
Рид - Рапид: обзор матча 28 ноября 2021
Рид
28.11.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Рапид
26'
Ф. Стойкович (АГ)
71'
Л. Микич
11'
Э. Кара
85'
К. Кнасмюллнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Рапид
89'
Замена
К. Аразе
️️️️
Э. Кара
85'
ГОЛ! 2:2!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
Й. Ауэр
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
С. Нутц
85'
Замена
С. Шабби
️️️️
А. Байич
72'
ГОЛ! 2:1!
Л. Микич
71'
65'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Т. Балло
65'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Т. Шик
Замена
Л. Микич
️️️️
M. Satin
59'
Замена
Ф. Помер
️️️️
Ф. Зивальд
46'
Замена
Л. Мейсль
️️️️
М. Йовичич
46'
Желтая карточка
Ф. Зивальд
41'
38'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Стойкович
26'
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Анте Байич
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Рид
32
Christoph Haas
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
9
Лео Микич
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
4
Марко Дьякович
ЛЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
1-1-5
1
Радлингер
30
Йовичич
6
Лакнер
4
Зигль
11
22
Нутц
25
Зивальд
37
3-4-2-1
25
Гартлер
30
Стойкович
4
Айву
5
Морман
15
Граховац
10
Любичич
13
Шик
23
Ауэр
8
Балло
18
Груль
9
Кара
30
Йовичич
55
Мейсль
55
Мейсль
30
Йовичич
11
9
Микич
9
Микич
11
25
Зивальд
17
Помер
17
Помер
25
Зивальд
22
Нутц
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
22
Нутц
12
Байич
9
Шабби
9
Шабби
12
Байич
13
Шик
11
Фонтас
11
Фонтас
13
Шик
8
Балло
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
8
Балло
9
Кара
36
Аразе
36
Аразе
9
Кара
Остались в запасе
Рид
Рапид
32
Christoph Haas
ВР
8
Marcel Canadi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
1
Никлас Хедл
ВР
4
Марко Дьякович
ЛЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
8
Marcel Canadi
ЦФ
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
4
Марко Дьякович
ЛЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рид - Рапид
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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