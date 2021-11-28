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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сассуоло
Милан - Сассуоло: обзор матча 28 ноября 2021
Милан
28.11.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 3
Завершен
Сассуоло
21'
А. Романьоли
24'
Д. Скамакка
33'
С. Кьер (АГ)
66'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сассуоло
90'
Замена
В. Кирикеш
️️️️
Д. Распадори
Замена
П. Калюлю
️️️️
А. Салемакерс
80'
80'
Замена
А. Харруи
️️️️
Д. Фраттези
80'
Замена
Д. Тольян
️️️️
М. Энрике
80'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Д. Берарди
Красная карточка
А. Романьоли
77'
Желтая карточка
С. Кьер
73'
Желтая карточка
С. Тонали
71'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Флоренци
69'
66'
ГОЛ! 1:3!
Д. Берарди
Пас отдал
М. Энрике
Замена
С. Тонали
️️️️
И. Беннасер
61'
59'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Скамакка
Желтая карточка
Т. Эрнандес
54'
Желтая карточка
И. Беннасер
53'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
Б. Диас
46'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Т. Бакайоко
46'
38'
Желтая карточка
Д. Распадори
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Кьер
27'
Желтая карточка
М. Лопес
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Скамакка
Пас отдал
Д. Распадори
ГОЛ! 1:0!
А. Романьоли
Пас отдал
Т. Эрнандес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
24
Кьер
26
Романьоли
24
Флоренци
8
Бакайоко
10
Беннасер
27
Леау
21
Диас
56
Салемакерс
11
Ибрагимович
4-3-1-2
47
Консильи
18
Мюлдюр
23
Айхан
67
Феррари
77
Кирьякопулос
16
Фраттези
7
Энрике
20
Лопес
10
Берарди
18
Распадори
9
Скамакка
21
Диас
10
Мессьяс
10
Мессьяс
21
Диас
56
Салемакерс
15
Калюлю
15
Калюлю
56
Салемакерс
10
Беннасер
16
Тонали
16
Тонали
10
Беннасер
8
Бакайоко
19
Кессье
19
Кессье
8
Бакайоко
24
Флоренци
9
Пеллегри
9
Пеллегри
24
Флоренци
18
Распадори
21
Кирикеш
21
Кирикеш
18
Распадори
7
Энрике
22
Тольян
22
Тольян
7
Энрике
16
Фраттези
21
Харруи
21
Харруи
16
Фраттези
10
Берарди
25
Траоре
25
Траоре
10
Берарди
9
Скамакка
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Скамакка
Остались в запасе
Милан
Сассуоло
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Милан - Сассуоло
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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