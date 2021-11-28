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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Арис
ПАОК - Арис: обзор матча 28 ноября 2021
ПАОК
28.11.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Арис
41'
Д. Мансини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Арис
90'
+1
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Гарсия
Желтая карточка
А. Живкович
85'
Желтая карточка
Я. Куртич
83'
Замена
Э. Лирацис
️️️️
Л. Тэйлор
82'
74'
Замена
D. Manos
️️️️
А. Камара
73'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Б. Ндиайе
71'
Желтая карточка
М. Гарсия
66'
Замена
Б. Гама
️️️️
Д. Мансини
Замена
А. Митрица
️️️️
Ш. Шваб
61'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
К. Свидерски
61'
48'
Желтая карточка
Д. Джегго
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Т. Мург
46'
Желтая карточка
Л. Тэйлор
45'
+1
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мансини
Пас отдал
Б. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Арис
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Хуан Итурбе
ЦФ
4-4-2
1
Пасхалакис
17
Сидклей
15
Варела
5
Михайлидис
3
Тэйлор
14
Живкович
22
Шваб
99
Мург
27
Куртич
21
Бисесвар
28
Свидерски
3-5-2
23
Хулиан
6
Сандгрен
14
Брабец
4
Фабиано
18
Гарсия
88
7
Мансини
5
Ндиайе
8
Джегго
11
Ганя
33
Камара
3
Тэйлор
2
Лирацис
2
Лирацис
3
Тэйлор
99
Мург
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
99
Мург
22
Шваб
28
Митрица
28
Митрица
22
Шваб
28
Свидерски
29
Акпом
29
Акпом
28
Свидерски
7
Мансини
16
Гама
16
Гама
7
Мансини
5
Ндиайе
8
Матилья
8
Матилья
5
Ндиайе
33
Камара
9
9
33
Камара
18
Гарсия
11
Итурбе
11
Итурбе
18
Гарсия
Остались в запасе
ПАОК
Арис
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
Остались в запасе
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча ПАОК - Арис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
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