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АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 28 ноября 2021
Челси
28.11.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
69'
Жоржиньо (П)
50'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
90'
+6
Желтая карточка
Э. Байи
Желтая карточка
Жоржиньо
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
К. Роналду
89'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Т. Вернер
82'
Замена
М. Маунт
️️️️
М. Алонсо
78'
Замена
К. Пулишич
️️️️
К. Хадсон-Одои
78'
77'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
77'
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Рэшфорд
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жоржиньо
69'
64'
Замена
К. Роналду
️️️️
Д. Санчо
Желтая карточка
Р. Джеймс
53'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Санчо
49'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
45'
Желтая карточка
С. Мактоминей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Челси
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Менди
27
Чалоба
22
Рюдигер
3
Силва
3
Алонсо
24
Джеймс
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
11
Вернер
4-1-2-3
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
3
Байи
13
Теллес
18
Матич
7
Фред
8
Мактоминей
19
Санчо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
3
Алонсо
7
Маунт
7
Маунт
3
Алонсо
11
Вернер
9
Лукаку
9
Лукаку
11
Вернер
8
Фернандеш
6
ван де Бек
6
ван де Бек
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
77
Лингард
77
Лингард
9
Рэшфорд
19
Санчо
7
Роналду
7
Роналду
19
Санчо
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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