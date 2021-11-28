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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Зенит
ЦСКА - Зенит: обзор матча 28 ноября 2021
ЦСКА
28.11.2021, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
34'
Клаудиньо
90+4'
А. Мостовой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Зенит
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
А. Мостовой
Пас отдал
А. Дзюба
88'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Сантос
88'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Малком
Замена
К. Бистрович
️️️️
М. Мухин
83'
75'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Клаудиньо
67'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Кузяев
67'
Замена
А. Дзюба
️️️️
С. Азмун
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Ч. Эджуке
65'
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Дзагоев
65'
63'
Желтая карточка
С. Азмун
34'
ГОЛ! 0:1!
Клаудиньо
Пас отдал
Малком
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
АП
21
Чидера Эджуке
ЛФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-1-1-2-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
78
Дивеев
15
Бийол
14
Набабкин
16
Мухин
66
Дзагоев
10
Обляков
19
Зайнутдинов
21
Эджуке
91
Заболотный
3-3-1-2-1
41
Кержаков
78
Чистяков
6
Ловрен
44
Ракицкий
15
Караваев
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
14
Кузяев
10
Малком
33
Клаудиньо
20
Азмун
66
Дзагоев
97
Ахметов
97
Ахметов
66
Дзагоев
16
Мухин
8
Бистрович
8
Бистрович
16
Мухин
21
Эджуке
63
Чалов
63
Чалов
21
Эджуке
14
Кузяев
3
Круговой
3
Круговой
14
Кузяев
3
Дуглас Сантос
21
Оздоев
21
Оздоев
3
Дуглас Сантос
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
10
Малком
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Малком
20
Азмун
22
Дзюба
22
Дзюба
20
Азмун
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
5
Кирилл Кравцов
ОП
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
Остались в запасе
5
Кирилл Кравцов
ОП
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча ЦСКА - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Максим Гаврилин
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Иванов AVAR - Роман Усачев
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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