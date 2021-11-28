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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Остенде
Антверпен - Остенде: обзор матча 28 ноября 2021
Антверпен
28.11.2021, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Остенде
48'
В. Фишер
62'
М. Фрай
80'
М. Бенсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Остенде
84'
Желтая карточка
Т. Ндика Матам
82'
Замена
А. Амаде
️️️️
M. D'Arpino
ГОЛ! 3:0!
М. Бенсон
80'
77'
Замена
Д. Атанга
️️️️
М. Гейе
Замена
М. Баликвиша
️️️️
В. Фишер
75'
Замена
М. Бенсон
️️️️
М. Саматта
75'
65'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
В. Косьелло
ГОЛ! 2:0!
М. Фрай
Пас отдал
В. Фишер
62'
Замена
П. Геркенс
️️️️
П. Двомо
60'
Желтая карточка
А. Юсуф
53'
ГОЛ! 1:0!
В. Фишер
Пас отдал
М. Саматта
48'
38'
Желтая карточка
В. Косьелло
Замена
А. Юсуф
️️️️
Р. Наингголан
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остенде
27
Брехт Капон
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
Остенде
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
4-3-3
1
Бутез
23
Винс
4
Алмейда
2
Де Лат
4
Сек
44
Наингголан
4
Верстате
14
Двомо
7
Фишер
38
Саматта
9
Фрай
2-2-5
27
Капон
15
Фортеш
7
Д'Хез
26
Косьелло
5
68
Эмброуз
29
Гейе
0
10
Роша
38
Саматта
14
Бенсон
14
Бенсон
38
Саматта
44
Наингголан
80
Юсуф
80
Юсуф
44
Наингголан
14
Двомо
18
Геркенс
18
Геркенс
14
Двомо
7
Фишер
7
Баликвиша
7
Баликвиша
7
Фишер
0
14
Амаде
14
Амаде
0
26
Косьелло
25
Бацнер
25
Бацнер
26
Косьелло
29
Гейе
17
Атанга
17
Атанга
29
Гейе
Остались в запасе
Антверпен
Остенде
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
Остались в запасе
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Антверпен - Остенде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
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