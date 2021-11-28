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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Клермон
Реймс - Клермон: обзор матча 28 ноября 2021
Реймс
28.11.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Клермон
90+1'
Конан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Клермон
ГОЛ! 1:0!
Конан
Пас отдал
А. Матусива
90'
+1
90'
+1
Замена
П. Амель
️️️️
С. Абдул Самед
85'
Желтая карточка
Д. Аллевина
75'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Бертомье
73'
Желтая карточка
А. Зедадка
Замена
А. Донис
️️️️
Э. Билал Туре
64'
Замена
Д. Лопи
️️️️
М. Кассама
64'
Замена
️️️️
Н. Мбюкю
46'
Замена
И. Кеббаль
️️️️
А. Флипс
46'
Желтая карточка
А. Матусива
26'
Желтая карточка
Э. Билал Туре
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
99
Салис Абдул Самед
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
30
Николас Пеннето
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
30
Дьон Лопи
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
11
Камори Думбия
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
9
Жордан Тель
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райкович
33
Конан
5
Абдельхамид
4
Фас
55
Гравийон
5
Матусива
8
Кассама
11
Мбюкю
70
Флипс
22
Экитике
19
Туре
4-2-2-1-1
12
Джоко
80
Зедадка
6
Биллонг
21
Ожье
12
Н'Симба
99
Самед
25
Гастьен
20
Доссу
26
Аллевина
15
Бертомье
18
Байо
8
Кассама
30
Лопи
30
Лопи
8
Кассама
70
Флипс
10
Кеббаль
10
Кеббаль
70
Флипс
19
Туре
22
Донис
22
Донис
19
Туре
15
Бертомье
19
Иглесиас
19
Иглесиас
15
Бертомье
99
Самед
29
Амель
29
Амель
99
Самед
Остались в запасе
Реймс
Клермон
23
Йехван Диуф
ВР
30
Николас Пеннето
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
23
Валон Бериша
ЦП
11
Камори Думбия
ЦП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
30
Николас Пеннето
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
23
Валон Бериша
ЦП
11
Камори Думбия
ЦП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Реймс - Клермон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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