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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Труа
Марсель - Труа: обзор матча 28 ноября 2021
Марсель
28.11.2021, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Труа
74'
П. Лирола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Труа
87'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Ю. Коне
Замена
Л. Энрике
️️️️
П. Лирола
87'
Замена
Жерсон
️️️️
А. Милик
82'
79'
Замена
Р. Рипар
️️️️
А. Рами
76'
Замена
Т. Дингом
️️️️
М. Бальде
76'
Замена
Х. Сук
️️️️
Й. Тузгар
75'
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
Р. Куаме
ГОЛ! 1:0!
П. Лирола
Пас отдал
Д. Пайет
74'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
К. де ла Фуэнте
69'
59'
Желтая карточка
М. Бальде
43'
Желтая карточка
Ю. Коне
17'
Желтая карточка
Ф. Тардье
Желтая карточка
П. Гуйе
16'
10'
Желтая карточка
Й. Салмье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Труа
93
Готье Гайо
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
23
Адиль Рами
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Жерсон
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
77
Нассим Шадли
ПВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лопес
27
Гонсалес
2
Салиба
14
Перес
14
Лирола
18
Гуйе
6
Гендузи
21
Ронжье
23
де ла Фуэнте
10
Пайет
30
Милик
4-1-1-1-3
93
Гайо
4
Бьянсон
21
Салмье
99
Коне
8
Жиродо
5
Тардье
26
Куаме
17
Бальде
23
Рами
7
Тузгар
7
Родригес
30
Милик
8
Жерсон
8
Жерсон
30
Милик
14
Лирола
11
Энрике
11
Энрике
14
Лирола
23
де ла Фуэнте
9
Дьенг
9
Дьенг
23
де ла Фуэнте
23
Рами
9
Рипар
9
Рипар
23
Рами
99
Коне
77
Шадли
77
Шадли
99
Коне
26
Куаме
7
Шавалерен
7
Шавалерен
26
Куаме
17
Бальде
5
Дингом
5
Дингом
17
Бальде
7
Тузгар
9
Сук
9
Сук
7
Тузгар
Остались в запасе
Марсель
Труа
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
40
Жесси Мулен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
77
Амин Арит
АП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Марсель - Труа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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