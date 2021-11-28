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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Стабек
Тромсе - Стабек: обзор матча 28 ноября 2021
Тромсе
28.11.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
0 : 0
Завершен
Стабек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тромсе - Стабек
87'
Замена
K. Hansen
️️️️
F. Azemi
Замена
Л. Нильсен
️️️️
Т. Тотланд
77'
Желтая карточка
Т. Тотланд
76'
Замена
З. Ондрашек
️️️️
Р. Эспейор
76'
68'
Желтая карточка
И. Месик
64'
Замена
М. Болли
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
25
Casper Öyvann
ЦФ
28
Якоб Карлстрем
ЦФ
6
Йостейн Гундерсен
ЦФ
14
Томас Тотланд
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
11
Рубен Йенссен
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
94
Аугуст Миккельсен
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
28
Tomás Podstawski
ЦП
77
Fitim Azemi
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Тромсе
12
Simon Thomas
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Стабек
18
Jeppe Moe
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
6
Мартин Хейланд
ЦП
1
Мариус Улла
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
1-1-5
28
Психе
17
Китолано
11
Йенссен
11
Эспейор
94
Миккельсен
23
Вестерлунд
5
Опсал
1-1-5
12
Сандберг
18
Месик
28
4
Вангберг
20
Эдвардсен
7
Сольбаккен
7
Хауген
21
11
Эспейор
13
Ондрашек
13
Ондрашек
11
Эспейор
14
Тотланд
25
Нильсен
25
Нильсен
14
Тотланд
20
Эдвардсен
14
Болли
14
Болли
20
Эдвардсен
77
17
17
77
Остались в запасе
Тромсе
Стабек
12
Simon Thomas
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
18
Jeppe Moe
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
1
Мариус Улла
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Остались в запасе
18
Jeppe Moe
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
1
Мариус Улла
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Тромсе - Стабек
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
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