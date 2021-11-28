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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Трабзонспор
Карагюмрюк - Трабзонспор: обзор матча 28 ноября 2021
Карагюмрюк
28.11.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Трабзонспор
17'
Джанини (П)
62'
А. Омюр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Трабзонспор
82'
Замена
С. Асан
️️️️
Э. Нвакаеме
82'
Замена
А. Пармак
️️️️
М. Гамшик
73'
Замена
С. Денсвил
️️️️
А. Трондсен
73'
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Омюр
Замена
А. Муса
️️️️
Я. Карамо
72'
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
А. Угур
72'
Замена
Я. Салибу
️️️️
Э. Мор
72'
Замена
Т. Торун
️️️️
S. Ahmetoglu
64'
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Омюр
Пас отдал
Э. Нвакаеме
61'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
Джанини
45'
Желтая карточка
Э. Ие
Желтая карточка
Я. Карамо
45'
25'
Желтая карточка
А. Омюр
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Джанини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Трабзонспор
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
3
Берат Эздемир
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
7
Юсуф Сари
ПП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
2-2-2-5
88
Эркин
29
Балковец
10
Дурмаз
91
Бертолаччи
14
Карамо
7
Мор
70
8
Пешич
77
Угур
32
Люккассен
2
Вивиано
3-4-3
1
Чакир
32
Ие
14
Уго
16
Трондсен
6
Сиопис
17
Гамшик
33
Омюр
24
Токез
14
Корнелиус
21
Джанини
9
Нвакаеме
70
8
Торун
8
Торун
70
14
Карамо
7
Муса
7
Муса
14
Карамо
77
Угур
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
77
Угур
7
Мор
93
Салибу
93
Салибу
7
Мор
16
Трондсен
4
Денсвил
4
Денсвил
16
Трондсен
9
Нвакаеме
61
Асан
61
Асан
9
Нвакаеме
21
Джанини
3
Эздемир
3
Эздемир
21
Джанини
17
Гамшик
6
Пармак
6
Пармак
17
Гамшик
33
Омюр
7
Сари
7
Сари
33
Омюр
Остались в запасе
Карагюмрюк
Трабзонспор
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
9
Тасос Бакасетас
АП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Остались в запасе
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
9
Тасос Бакасетас
АП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Карагюмрюк - Трабзонспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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