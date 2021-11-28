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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити: обзор матча 28 ноября 2021
Шеффилд Юнайтед
28.11.2021, воскресенье, 15:30
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Сити
40'
Р. Брюстер
89'
Б. Шарп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити
Замена
Б. Осборн
️️️️
К. Хурихейн
90'
+10
Желтая карточка
Б. Дэвис
90'
+9
Замена
С. Берге
️️️️
О. Норвуд
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Б. Шарп
Пас отдал
Д. МакГолдрик
89'
84'
Желтая карточка
А. Вайманн
Желтая карточка
Б. Шарп
78'
76'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Т. Бакинсон
Замена
Б. Шарп
️️️️
Р. Брюстер
69'
62'
Замена
Р. Аткинсон
️️️️
N. Baker
ГОЛ! 1:0!
Р. Брюстер
Пас отдал
Э. Стивенс
40'
39'
Желтая карточка
К. Мартин
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
31'
28'
Желтая карточка
К. О'Доуда
20'
Желтая карточка
Д. Бентли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
26
Айман Бенарус
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Шеффилд Юнайтед
14
Джек Робинсон
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Бристоль Сити
12
Джей Дасилва
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
3-2-3-2
25
Фодеринхэм
6
Бешам
15
Иган
6
Дэвис
3
Стивенс
2
Богль
10
Гиббс-Уайт
10
Норвуд
14
Хурихейн
10
Брюстер
17
МакГолдрик
3-3-4
25
Бентли
26
Винер
26
Калас
6
47
О'Доуда
4
Массенго
26
Бенарус
8
Скотт
19
Бакинсон
18
Мартин
18
Вайманн
14
Хурихейн
23
Осборн
23
Осборн
14
Хурихейн
10
Норвуд
16
Берге
16
Берге
10
Норвуд
10
Брюстер
14
Шарп
14
Шарп
10
Брюстер
6
5
Аткинсон
5
Аткинсон
6
19
Бакинсон
42
Семеньо
42
Семеньо
19
Бакинсон
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Бристоль Сити
14
Джек Робинсон
ЛЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
12
Джей Дасилва
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
14
Джек Робинсон
ЛЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
12
Джей Дасилва
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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