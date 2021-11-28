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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Беерсхот
Зюлте-Варегем - Беерсхот: обзор матча 28 ноября 2021
Зюлте-Варегем
28.11.2021, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Беерсхот
3'
З. Гано
12'
Ж. Домпе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Беерсхот
Замена
Й. Фоссен
️️️️
Д. Кутеса
78'
70'
Замена
M. Suzuki
️️️️
М. Кайседо
46'
Замена
М. Лемос
️️️️
T. Pietermaat
46'
Замена
А. Саньянг
️️️️
М. Реда Халаймия
Желтая карточка
И. Думбия
36'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Домпе
Пас отдал
Д. Кутеса
12'
5'
Желтая карточка
М. Реда Халаймия
ГОЛ! 1:0!
З. Гано
Пас отдал
Д. Кутеса
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
21
Ibrahima Seck
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Беерсхот
25
Мойзес Кайседо
ОП
11
Рамиро Вака
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
31
Mike Vanhamel
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
13
Лассе Виген
ЦП
29
Lukas Willen
ЦП
19
Бассем Срарфи
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
19
Abraham Okyere
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
1-1-2-1-5
1
Боссут
28
Плетинкс
8
Думбия
34
Бойя
21
7
Кутеса
2
Чиранни
9
Гано
39
Фадера
91
Домпе
25
Хамфрис
1-2-5
25
Кайседо
11
Вака
10
Хольцхаушер
6
Дом
20
Халаймия
55
Радич
3
5
Ван ден Берг
7
Кутеса
9
Фоссен
9
Фоссен
7
Кутеса
29
3
Лемос
3
Лемос
29
25
Кайседо
7
7
25
Кайседо
20
Халаймия
7
Саньянг
7
Саньянг
20
Халаймия
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Беерсхот
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
13
Лассе Виген
ЦП
29
Lukas Willen
ЦП
19
Бассем Срарфи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
28
Тибо де Смет
ЛЗ
19
Abraham Okyere
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
13
Лассе Виген
ЦП
29
Lukas Willen
ЦП
19
Бассем Срарфи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
19
Abraham Okyere
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Зюлте-Варегем - Беерсхот
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
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Зюлте-Варегем
Беерсхот
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
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