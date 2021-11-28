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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Штурм
Аустрия - Штурм: обзор матча 28 ноября 2021
Аустрия
28.11.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Штурм
48'
М. Хускович
76'
А. Юкич
81'
М. Саркария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Штурм
Желтая карточка
C. Schoissengeyr
86'
81'
ГОЛ! 2:1!
М. Саркария
Пас отдал
А. Ньянгбо
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
А. Юкич
81'
ГОЛ! 2:0!
А. Юкич
Пас отдал
Э. Мартель
76'
73'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
73'
Замена
К. Ланг
️️️️
Й. Горенц-Станкович
73'
Замена
А. Боркович
️️️️
Д. Аффенгрубер
Замена
C. Schoissengeyr
️️️️
В. Демаку
71'
Замена
Д. Келеш
️️️️
М. Джуричин
71'
63'
Замена
И. Любич
️️️️
Я. Яншер
58'
Красная карточка
А. Кюн
56'
Замена
М. Саркария
️️️️
А. Данте
ГОЛ! 1:0!
М. Хускович
Пас отдал
М. Джуричин
48'
Желтая карточка
А. Юкич
41'
Замена
Й. Хандль
️️️️
М. Зуттнер
38'
Желтая карточка
В. Демаку
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Зияд Эль-Шейви
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Весел Демаку
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
5
Лукас Мюль
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
7
Марко Джуричин
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
22
Александер Прасс
ЛП
89
Якоб Яншер
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
3-1-2-4
1
Пенц
29
Зуттнер
4
Эль-Шейви
39
Тигль
5
Мартель
6
Демаку
30
Фишер
5
Мюль
29
Хускович
7
Джуричин
7
Юкич
3-2-3-2
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
44
Данте
30
Кюн
89
Яншер
22
Прасс
9
Йебоа
7
Ньянгбо
7
Юкич
10
10
7
Юкич
29
Зуттнер
46
Хандль
46
Хандль
29
Зуттнер
6
Демаку
24
24
6
Демаку
7
Джуричин
70
Келеш
70
Келеш
7
Джуричин
22
Аффенгрубер
6
Боркович
6
Боркович
22
Аффенгрубер
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
89
Яншер
77
Любич
77
Любич
89
Яншер
4
Горенц-Станкович
27
Ланг
27
Ланг
4
Горенц-Станкович
44
Данте
11
Саркария
11
Саркария
44
Данте
Остались в запасе
Аустрия
Штурм
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
22
Аммар Хелак
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
22
Аммар Хелак
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия - Штурм
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
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