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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Викинг
Кристиансунд - Викинг: обзор матча 28 ноября 2021
Кристиансунд
28.11.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
2 : 3
Завершен
Викинг
4'
Б. Бай
66'
Т. Гьертсен
41'
К. Лекберг
88'
В. Бериша (П)
90+3'
С. Бьорсхол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Викинг
90'
+5
Красная карточка
Д. Брекало
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
С. Бьорсхол
Замена
О. Сивертсен
️️️️
Б. Бай
90'
+2
88'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Бериша
87'
Замена
S. Kvia-Egeskog
️️️️
К. Лекберг
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Л. Каллудра
84'
Желтая карточка
Й. Исаксен
81'
75'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
К. Кабран
ГОЛ! 2:1!
Т. Гьертсен
66'
Замена
E. Sivertsen
️️️️
К. Асбак
62'
Замена
М. Мава
️️️️
А. Муколли
62'
Замена
️️️️
А. Диоп
61'
41'
ГОЛ! 1:1!
К. Лекберг
Желтая карточка
Ш. МакДермотт
32'
Желтая карточка
А. Муколли
6'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бай
Пас отдал
А. Муколли
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
13
Бендик Бай
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
28
Амиду Диоп
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦП
11
Кевин Кабран
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
4
Давид Брекало
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
20
Lagos Kunga
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
2-3-5
34
МакДермотт
3
Асбак
19
6
10
Каллудра
7
Гьертсен
22
98
Муколли
6
Исаксен
28
Диоп
13
Бай
1-5
1
Гуннарссон
6
Стенснесс
3
Веватне
11
де Ланлай
14
Бериша
16
Лекберг
8
Белл
3
Асбак
15
15
3
Асбак
10
Каллудра
9
Виллумссон
9
Виллумссон
10
Каллудра
13
Бай
11
Сивертсен
11
Сивертсен
13
Бай
98
Муколли
14
Мава
14
Мава
98
Муколли
11
Кабран
20
Паттинама
20
Паттинама
11
Кабран
16
Лекберг
26
26
16
Лекберг
Остались в запасе
Кристиансунд
Викинг
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
20
Lagos Kunga
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
1
Арилд Остбю
ВР
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
20
Lagos Kunga
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Кристиансунд - Викинг
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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