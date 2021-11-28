Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ренн
Лорьян - Ренн: обзор матча 28 ноября 2021
Лорьян
28.11.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 2
Завершен
Ренн
76'
Г. Лаборд
78'
Ж. Доку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Ренн
85'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
М. Терье
85'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Х. Траоре
83'
Желтая карточка
Ж. Доку
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Т. Монконду
82'
Замена
С. Сумано
️️️️
У. Мендес
82'
78'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Доку
76'
ГОЛ! 0:1!
Г. Лаборд
74'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Б. Бурижо
69'
Замена
Ж. Доку
️️️️
К. Сулемана
69'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Л. Майер
Замена
К. Буагар
️️️️
А. Лорьенте
65'
Замена
️️️️
Э. Ле Фе
65'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
А. Грбич
64'
32'
Желтая карточка
Л. Майер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
1
Тедди Бартуше
ВР
11
Тео Ле Бри
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
10
Баптист Муазан
АП
17
Кентен Буагар
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
99
Самбу Сумано
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Нарди
2
Лорик
27
Петро
15
Лапорт
17
Мендес
6
Монконду
19
Абержель
28
Ле Фе
45
Лорьенте
2
Силва
9
Моффи
4-3-2-1
1
Гомис
14
Траоре
5
Баде
21
Агер
3
Трюффер
14
Майер
27
Бурижо
8
Мартен
11
Терье
7
Сулемана
9
Лаборд
6
Монконду
11
Ле Бри
11
Ле Бри
6
Монконду
45
Лорьенте
17
Буагар
17
Буагар
45
Лорьенте
Грбич
11
Уаттара
11
Уаттара
Грбич
17
Мендес
99
Сумано
99
Сумано
17
Мендес
9
Грбич
9
Грбич
14
Траоре
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Траоре
11
Терье
24
Мелинг
24
Мелинг
11
Терье
14
Майер
7
Сантамария
7
Сантамария
14
Майер
7
Сулемана
11
Доку
11
Доку
7
Сулемана
27
Бурижо
9
Гирасси
9
Гирасси
27
Бурижо
Остались в запасе
Лорьян
Ренн
1
Маттью Дрейер
ВР
1
Тедди Бартуше
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
10
Баптист Муазан
АП
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
1
Тедди Бартуше
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
10
Баптист Муазан
АП
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лорьян - Ренн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
Новости команд
Все
Лорьян
Ренн
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+