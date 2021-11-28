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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 28 ноября 2021
Реал
28.11.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
32'
К. Бензема
87'
Винисиус
12'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Севилья
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
90'
+4
Желтая карточка
Каземиро
90'
+2
Замена
Начо
️️️️
Винисиус
90'
+2
90'
+1
Замена
У. Идрисси
️️️️
Л. Окампос
90'
+1
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Г. Монтиэль
ГОЛ! 2:1!
Винисиус
Пас отдал
Э. Милитао
87'
84'
Желтая карточка
Л. Окампос
82'
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Хордан
81'
Замена
О. Торрес
️️️️
А. Гомес
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Л. Модрич
73'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
М. Асенсио
73'
71'
Замена
Т. Делэни
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Д. Карвахаль
69'
Желтая карточка
Т. Кроос
61'
55'
Желтая карточка
Г. Монтиэль
34'
Желтая карточка
М. Акунья
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
32'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мир
Пас отдал
М. Акунья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
5
Алаба
3
Милитао
14
Карвахаль
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
10
Асенсио
9
Бензема
4-1-2-1-2
37
Буну
29
Монтиэль
34
Карлос
23
Кунде
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
10
Гомес
17
Мир
7
Винисиус
6
Начо
6
Начо
7
Винисиус
10
Асенсио
8
Вальверде
8
Вальверде
10
Асенсио
20
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
20
Модрич
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
11
Ракитич
27
Делэни
27
Делэни
11
Ракитич
10
Гомес
8
Торрес
8
Торрес
10
Гомес
19
Хордан
14
Родригес
14
Родригес
19
Хордан
7
Окампос
11
Идрисси
11
Идрисси
7
Окампос
29
Монтиэль
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
29
Монтиэль
Остались в запасе
Реал
Севилья
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Реал - Севилья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
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