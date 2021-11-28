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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Динамо Мн
Славия-Мозырь - Динамо Мн: обзор матча 28 ноября 2021
Славия-Мозырь
28.11.2021, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - Динамо Мн
Замена
A. Raevskiy
️️️️
Д. Игнатенко
89'
Замена
D. Tetteh
️️️️
К. Дрош
85'
83'
Желтая карточка
А. Бацула
80'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
Ж. По
78'
Желтая карточка
М. Козлов
Замена
А. Альшаник
️️️️
И. Тимонюк
76'
74'
Желтая карточка
А. Селява
74'
Замена
️️️️
В. Климович
Желтая карточка
Г. Якушевич
71'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
50'
41'
Замена
Н. Демченко
️️️️
В. Ложкин
35'
Замена
М. Козлов
️️️️
Н. Наумов
Желтая карточка
В. Есин
31'
16'
Желтая карточка
И. Бахар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
11
Эммануэль Эссого
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
6
Кристиан Дрош
ЦП
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
28
Георгий Бугулов
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
29
Андрей Бацула
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Славия-Мозырь
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
37
Роман Давискиба
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
4-1-1-4
84
44
Тимонюк
11
Эссого
44
Малькевич
3
Игнатенко
6
Дрош
27
Есин
7
Нар
11
Ловец
78
Якушевич
28
Бугулов
3-1-2-4
1
Хаткевич
3
Матвейчик
23
Наумов
3
Швецов
8
Селява
7
Быков
17
Бахар
25
Ложкин
17
Климович
29
Бацула
97
По
3
Игнатенко
0
0
3
Игнатенко
6
Дрош
70
70
6
Дрош
44
Тимонюк
10
Альшаник
10
Альшаник
44
Тимонюк
23
Наумов
47
Козлов
47
Козлов
23
Наумов
25
Ложкин
8
Демченко
8
Демченко
25
Ложкин
97
По
8
Латыхов
8
Латыхов
97
По
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Динамо Мн
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
23
Владислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
19
Константин Кучинский
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
23
Владислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Славия-Мозырь - Динамо Мн
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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