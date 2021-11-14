октябрь 2021
ноябрь 2021
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 22 тур
14 ноября, воскресенье
00:00
Не начался
14 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
14 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
14 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
14 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
14 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2021, 32 тур
14 ноября, воскресенье
00:30
Матч завершен
14 ноября, воскресенье
01:00
Матч завершен
14 ноября, воскресенье
01:00
Матч завершен
14 ноября, воскресенье
23:00
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2021, Январь
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 22 тур
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 20 тур
14 ноября, воскресенье
08:30
Матч завершен
14 ноября, воскресенье
12:00
Матч завершен
14 ноября, воскресенье
12:00
Матч завершен
14 ноября, воскресенье
12:30
Матч завершен
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 18 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 10 тур, группа H
Товарищеские матчи. Сборные 2021
14 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 10 тур, группа J
14 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
14 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 10 тур, группа A
14 ноября, воскресенье
22:45
Матч завершен
14 ноября, воскресенье
22:45
Матч завершен