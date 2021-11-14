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    Расписание матчей 14-11-2021

    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 22 тур
    14 ноября, воскресенье
    00:00
    Динамо СПб
    Смоленск
    Не начался
    14 ноября, воскресенье
    11:00
    Енисей-М
    0:1
    Химик
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    14:00
    Красава
    0:0
    Тверь
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    14:00
    Кайрат
    2:3
    Ленинградец
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    14:00
    Зенит-2
    5:3
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    14:00
    Шинник
    2:1
    Олимп-Долгопрудный-2
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    14:00
    Знамя Труда
    0:1
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    14:00
    Волна
    0:0
    Казанка
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    15:00
    Балтика-БФУ
    1:2
    Звезда
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    18:00
    Муром
    0:0
    Динамо-2
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2021, 32 тур
    14 ноября, воскресенье
    00:30
    Америка Минейро
    3:1
    Гремио
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    01:00
    Интернасьонал
    2:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    01:00
    Брагантино
    3:0
    Форталеза
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    0:4
    Фламенго
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    23:00
    Коринтианс
    3:2
    Куяба
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021, Январь
    14 ноября, воскресенье
    03:00
    Никарагуа
    2:0
    Куба
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 22 тур
    14 ноября, воскресенье
    06:00
    Сахалин
    0:3
    Авангард
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    08:00
    Динамо Вл
    0:0
    Салют
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    13:00
    Химки-2
    1:2
    Саранск
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    13:00
    Зенит
    1:5
    Арсенал-2
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    14:00
    Пересвет
    1:3
    Родина
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    14:00
    Сокол
    2:1
    Рязань
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    14:00
    Факел-М
    1:0
    Калуга
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    15:00
    Сатурн
    2:1
    Квант
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    15:30
    Строгино
    4:3
    Знамя
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 20 тур
    14 ноября, воскресенье
    08:30
    Новосибирск
    2:0
    Носта
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    12:00
    Тюмень
    3:0
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    12:00
    Амкар-Пермь
    1:0
    Звезда
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    12:30
    Урал-2
    2:0
    Торпедо Миасс
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    13:00
    Челябинск
    2:4
    Спартак Т
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 18 тур
    14 ноября, воскресенье
    15:00
    СКА
    0:2
    Чайка
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 10 тур, группа H
    14 ноября, воскресенье
    17:00
    Словения
    2:1
    Кипр
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    17:00
    Мальта
    0:6
    Словакия
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    17:00
    Хорватия
    1:0
    Россия
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    14 ноября, воскресенье
    20:00
    Азербайджан
    2:2
    Катар
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 10 тур, группа J
    14 ноября, воскресенье
    20:00
    Северная Македония
    3:1
    Исландия
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    20:00
    Лихтенштейн
    0:2
    Румыния
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    20:00
    Армения
    1:4
    Германия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 10 тур, группа A
    14 ноября, воскресенье
    22:45
    Португалия
    1:2
    Сербия
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    22:45
    Люксембург
    0:3
    Ирландия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 10 тур, группа B
    14 ноября, воскресенье
    22:45
    Испания
    1:0
    Швеция
    Матч завершен
    14 ноября, воскресенье
    22:45
    Греция
    1:1
    Косово
    Матч завершен
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