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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Форталеза
Брагантино - Форталеза: обзор матча 14 ноября 2021
Брагантино
14.11.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
3 : 0
Завершен
Форталеза
4'
Хелиньо
15'
Итало
60'
Артур (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Форталеза
85'
Замена
M. Vargas
️️️️
Л. Лима
Замена
Веверсон
️️️️
Хелиньо
80'
Замена
Алеррандро
️️️️
Итало
80'
80'
Замена
E.
️️️️
V. Depietri
77'
Желтая карточка
V. Depietri
74'
Желтая карточка
М. Хусса
65'
Замена
Рональд
️️️️
Эдерсон
65'
Замена
I. Torres
️️️️
А. Энрикес
Замена
П. Габриэл
️️️️
Б. Пракседес
65'
64'
Замена
М. Хусса
️️️️
Фелипе
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Артур
60'
50'
Желтая карточка
Л. Лима
Желтая карточка
Б. Пракседес
50'
44'
Желтая карточка
Б. Мело
ГОЛ! 2:0!
Итало
Пас отдал
Хелиньо
15'
ГОЛ! 1:0!
Хелиньо
Пас отдал
Адерлан
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
13
Адерлан
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
15
Итало
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
37
Артур
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
22
Яго Пикачу
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
19
Бруниньо
ЦП
43
Luciano
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
4
Натан
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Форталеза
33
Nathan Mendes
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
7
Edinho
ЦП
5
Матеус Хусса
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
2-1-5
15
Бруно
3
Ортис
7
Рамирес
25
Силва
6
37
Артур
11
Хелиньо
25
Пракседес
3-2-2-3
1
4
Тити
4
Беневенуто
2
Тинга
26
Мело
6
Лима
15
Фелипе
13
Эдерсон
9
Энрикес
11
22
Пикачу
15
Итало
9
Алеррандро
9
Алеррандро
15
Итало
25
Пракседес
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
25
Пракседес
11
Хелиньо
26
Веверсон
26
Веверсон
11
Хелиньо
11
7
7
11
15
Фелипе
5
Хусса
5
Хусса
15
Фелипе
6
Лима
96
96
6
Лима
9
Энрикес
77
77
9
Энрикес
13
Эдерсон
8
Рональд
8
Рональд
13
Эдерсон
Остались в запасе
Брагантино
Форталеза
19
Бруниньо
ЦП
43
Luciano
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
4
Натан
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
33
Nathan Mendes
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
19
Бруниньо
ЦП
43
Luciano
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
4
Натан
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
Остались в запасе
33
Nathan Mendes
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Брагантино - Форталеза
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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