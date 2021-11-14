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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Армения - Германия
Армения - Германия: обзор матча 14 ноября 2021
Армения
14.11.2021, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 10 тур
1 : 4
Завершен
Германия
59'
Г. Мхитарян (П)
15'
К. Хаверц
45+4'
И. Гюндоган (П)
50'
И. Гюндоган
64'
Й. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Германия
84'
Замена
Б. Баку
️️️️
Й. Хофманн
Замена
А. Григорян
️️️️
С. Удо
84'
Замена
Н. Григорян
️️️️
Г. Мхитарян
76'
73'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Ф. Нойхаус
Замена
Н. Бриаско-Балекян
️️️️
С. Адамян
69'
Замена
Л. Зелараян
️️️️
Х. Байрамян
69'
68'
Желтая карточка
М. Арнольд
64'
ГОЛ! 1:4!
Й. Хофманн
60'
Замена
М. Арнольд
️️️️
И. Гюндоган
60'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Л. Сане
60'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Г. Мхитарян
59'
58'
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
50'
ГОЛ! 0:3!
И. Гюндоган
Пас отдал
Т. Мюллер
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Гюндоган
Желтая карточка
Т. Восканян
45'
+3
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Хаверц
Пас отдал
Й. Хофманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
12
Станислав Бучнев
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
20
Давид Тертерян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
7
Хорен Байрамян
АП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
18
Йонас Хофманн
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
13
Камо Оганесян
ПЗ
20
Артем Аванесян
ЛВ
5
Артак Григорян
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
22
Нарек Григорян
ПВ
20
Александр Карапетян
ЦФ
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Боте Баку
ПЗ
0
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
0
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Бучнев
4
Восканян
2
Калисир
3
Ароян
15
Маргарян
20
Тертерян
18
Мхитарян
8
Удо
7
Байрамян
10
Сперцян
22
Адамян
4-2-2-2
1
тер Стеген
15
Керер
4
Та
4
Гинтер
22
Раум
21
Гюндоган
17
Нойхаус
18
Хофманн
19
Сане
7
Хаверц
13
Мюллер
8
Удо
5
Григорян
5
Григорян
8
Удо
7
Байрамян
10
Зелараян
10
Зелараян
7
Байрамян
22
Адамян
14
Бриаско-Балекян
14
Бриаско-Балекян
22
Адамян
18
Мхитарян
22
Григорян
22
Григорян
18
Мхитарян
18
Хофманн
3
Баку
3
Баку
18
Хофманн
21
Гюндоган
0
Арнольд
0
Арнольд
21
Гюндоган
19
Сане
14
Брандт
14
Брандт
19
Сане
13
Мюллер
0
Нмеча
0
Нмеча
13
Мюллер
17
Нойхаус
9
Фолланд
9
Фолланд
17
Нойхаус
Остались в запасе
Армения
Германия
12
Арсен Бегларян
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Тигран Барсегян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
20
Артем Аванесян
ЛВ
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Тигран Барсегян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
20
Артем Аванесян
ЛВ
20
Александр Карапетян
ЦФ
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Армения - Германия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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