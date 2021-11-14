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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан - Катар
Азербайджан - Катар: обзор матча 14 ноября 2021
Азербайджан
14.11.2021, воскресенье, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Катар
37'
Э. Махмудов (П)
68'
Э. Махмудов
23'
А. Али
78'
А. Али
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Азербайджан - Катар
86'
Желтая карточка
А. Али
Желтая карточка
А. Абдуллаев
86'
85'
Желтая карточка
Б. Хухи
Желтая карточка
А. Кривоцюк
85'
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Али
Пас отдал
А. Афиф
71'
Замена
А. Афиф
️️️️
А. Мадибо
ГОЛ! 2:1!
Э. Махмудов
68'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
А. Салахли
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Махмудов
37'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Али
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
12
Карим Будиаф
ЦФ
16
Буалем Хухи
ЦФ
5
Тарек Салман
ЦФ
6
Атем Абдулазиз
ЦФ
23
Ассим Мадибо
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
21
Мерт Челик
ЦЗ
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Катар
21
Юсеф Хассан
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
1
Саад Аль-Шиб
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Балаев
3
Салахли
4
Мустафазаде
18
Медведев
4
Хагверди
2
Гараев
8
Махмудов
19
Озобич
11
Шейдаев
10
Эмрели
5
Кривоцюк
1-5
22
Баршам
3
Хассан
16
Хухи
19
Али
23
Мадибо
6
Абдулазиз
5
Салман
3
Салахли
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
3
Салахли
23
Мадибо
11
Афиф
11
Афиф
23
Мадибо
Аль-Аелдин
9
Мунтари
9
Мунтари
Аль-Аелдин
Остались в запасе
Азербайджан
Катар
1
Мехти Дженетов
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
21
Мерт Челик
ЦЗ
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
21
Юсеф Хассан
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
1
Саад Аль-Шиб
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
21
Мерт Челик
ЦЗ
5
Бахтияр Хасанализада
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Остались в запасе
21
Юсеф Хассан
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
1
Саад Аль-Шиб
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Феликс Санчес
Статистика матча Азербайджан - Катар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
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