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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Челябинск - Спартак Т
Челябинск - Спартак Т: обзор матча 14 ноября 2021
Челябинск
14.11.2021, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 20 тур
2 : 4
Завершен
Спартак Т
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Челябинск - Спартак Т
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Спартак Т
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 30 тур
Спартак Т
1 : 0
04.06.2022
Носта
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 29 тур
Торпедо Миасс
6 : 2
28.05.2022
Спартак Т
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 28 тур
Лада-Тольятти
1 : 1
21.05.2022
Спартак Т
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 27 тур
Спартак Т
1 : 4
15.05.2022
Тюмень
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 26 тур
Сибирь
5 : 1
08.05.2022
Спартак Т
Информация о матче
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