«Мне не нравится, что много матерятся». Уроженец Камеруна будет играть в ФНЛ-2 за «Спартак» (Туймазы)

Стал известен новичок «Спартака» из Туймазы на следующий сезон ФНЛ-2. Им стал уроженец Камеруна Пачо.
На этой неделе он получил российское гражданство и теперь может играть в третьей по силе российской лиге.
В своем интервью Пачо попросил партнеров меньше материться.
- «Спартак» Т финишировал в сезоне на 10-м месте в своей группе.
- У «Спартака» был самый дешевый по общей стоимости состав в группе (1,7 миллиона евро).
- Новый сезон стартует в июле.
Источник: телеграм-канал «Второй Дивизион | ФНЛ-2»