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  • «Мне не нравится, что много матерятся». Уроженец Камеруна будет играть в ФНЛ-2 за «Спартак» (Туймазы)

«Мне не нравится, что много матерятся». Уроженец Камеруна будет играть в ФНЛ-2 за «Спартак» (Туймазы)

12 июня 2022, 00:07

Стал известен новичок «Спартака» из Туймазы на следующий сезон ФНЛ-2. Им стал уроженец Камеруна Пачо.

На этой неделе он получил российское гражданство и теперь может играть в третьей по силе российской лиге.

В своем интервью Пачо попросил партнеров меньше материться.

  • «Спартак» Т финишировал в сезоне на 10-м месте в своей группе.
  • У «Спартака» был самый дешевый по общей стоимости состав в группе (1,7 миллиона евро).
  • Новый сезон стартует в июле.

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Источник: телеграм-канал «Второй Дивизион | ФНЛ-2»
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 Спартак Т
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