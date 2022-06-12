«Мне не нравится, что много матерятся». Уроженец Камеруна будет играть в ФНЛ-2 за «Спартак» (Туймазы)

Стал известен новичок «Спартака» из Туймазы на следующий сезон ФНЛ-2. Им стал уроженец Камеруна Пачо.

На этой неделе он получил российское гражданство и теперь может играть в третьей по силе российской лиге.

В своем интервью Пачо попросил партнеров меньше материться.