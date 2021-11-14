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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Люксембург - Ирландия
Люксембург - Ирландия: обзор матча 14 ноября 2021
Люксембург
14.11.2021, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 10 тур
0 : 3
Завершен
Ирландия
67'
Ш. Даффи
75'
Ч. Огбене
88'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Ирландия
90'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Каллен
90'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
М. Доэрти
89'
Замена
Э. Омобамиделе
️️️️
К. Робинсон
88'
ГОЛ! 0:3!
К. Робинсон
Пас отдал
Д. Найт
Замена
С. Тилль
️️️️
О. Тилль
86'
84'
Желтая карточка
Д. Найт
82'
Замена
А. Брауне
️️️️
Ч. Огбене
Желтая карточка
М. Шано
77'
75'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Огбене
Пас отдал
Д. Найт
67'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Даффи
Пас отдал
Д. Каллен
62'
Замена
Д. Найт
️️️️
А. Айда
56'
Желтая карточка
Ш. Даффи
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
И. Санчес
52'
47'
Желтая карточка
Д. Каллен
Желтая карточка
К. Мартинс
19'
Желтая карточка
В. Селимович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
18
Лоран Янс
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Джош Каллен
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Каллум Робинсон
ЦФ
10
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Люксембург
16
Тим Кипс
ВР
23
Тимоти Мартин
ВР
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
14
Эрик Вейга
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
7
Трой Пэррот
ЦФ
19
Уильям Кин
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Шон
2
Шано
17
Пинту
5
Селимович
8
Мартинс
18
Янс
16
Баррейро
10
Синани
21
Тилль
7
Санчес
10
Родригес
4-3-1-2
16
Базуну
2
Доэрти
4
Даффи
15
Иган
2
Коулмен
6
Каллен
13
Хендрик
11
МакКлин
20
Огбене
10
Айда
7
Робинсон
21
Тилль
21
Тилль
21
Тилль
21
Тилль
7
Санчес
21
Девилье
21
Девилье
7
Санчес
7
Робинсон
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
7
Робинсон
6
Каллен
14
Хурихейн
14
Хурихейн
6
Каллен
20
Огбене
18
Брауне
18
Брауне
20
Огбене
10
Айда
8
Найт
8
Найт
10
Айда
2
Доэрти
7
Пэррот
7
Пэррот
2
Доэрти
Остались в запасе
Люксембург
Ирландия
16
Тим Кипс
ВР
23
Тимоти Мартин
ВР
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
14
Эрик Вейга
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
19
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
16
Тим Кипс
ВР
23
Тимоти Мартин
ВР
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
14
Эрик Вейга
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Каллум О'Доуда
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
19
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Люксембург - Ирландия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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