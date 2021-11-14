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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Швеция
Испания - Швеция: обзор матча 14 ноября 2021
Испания
14.11.2021, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 10 тур
1 : 0
Завершен
Швеция
86'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Швеция
Желтая карточка
Родри
90'
+1
Замена
Б. Мендес
️️️️
Гави
90'
Замена
Родри
️️️️
Д. Ольмо
90'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Д. Ольмо
86'
85'
Замена
М. Ольссон
️️️️
Э. Крафт
77'
Желтая карточка
Э. Крафт
Замена
М. Мерино
️️️️
К. Солер
73'
73'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
А. Исак
63'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Д. Кулушевски
63'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Э. Форсберг
Замена
Родриго
️️️️
Р. де Томас
60'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Сарабия
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Карлос Солер
ЦП
9
Гави
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
17
Пабло Сарабия
ПВ
0
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
15
Йоаким Нильссон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
17
Виктор Классон
ЛВ
13
Альбин Экдаль
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Коке
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Браим Диас
АП
0
Брайс Мендес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
9
Родриго
ЦФ
Швеция
23
Понтус Дальберг
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
15
Александер Милошевич
ЦЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
0
Магнус Эрикссон
ЦП
18
Оскар Левицки
ЦП
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Симон
18
Альба
14
Ляпорт
4
Торрес
2
Аспиликуэта
5
Бускетс
8
Солер
9
Гави
10
Ольмо
17
Сарабия
0
де Томас
4-2-3-1
1
Ольсен
20
Крафт
15
Нильссон
3
Линделеф
6
Аугустинссон
13
Экдаль
20
Ольссон
21
Кулушевски
10
Форсберг
17
Классон
9
Исак
10
Ольмо
16
Родри
16
Родри
10
Ольмо
8
Солер
6
Мерино
6
Мерино
8
Солер
9
Гави
0
Мендес
0
Мендес
9
Гави
17
Сарабия
7
Мората
7
Мората
17
Сарабия
0
де Томас
9
Родриго
9
Родриго
0
де Томас
20
Крафт
18
Ольссон
18
Ольссон
20
Крафт
10
Форсберг
19
Сванберг
19
Сванберг
10
Форсберг
9
Исак
10
Ибрагимович
10
Ибрагимович
9
Исак
21
Кулушевски
22
Квайсон
22
Квайсон
21
Кулушевски
Остались в запасе
Испания
Швеция
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Коке
ЦП
10
Браим Диас
АП
Главный тренер
Луис Энрике
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
23
Понтус Дальберг
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Александер Милошевич
ЦЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
0
Магнус Эрикссон
ЦП
18
Оскар Левицки
ЦП
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Коке
ЦП
10
Браим Диас
АП
Остались в запасе
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
23
Понтус Дальберг
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Александер Милошевич
ЦЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
0
Магнус Эрикссон
ЦП
18
Оскар Левицки
ЦП
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Испания - Швеция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
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