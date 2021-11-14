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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Мальта - Словакия
Мальта - Словакия: обзор матча 14 ноября 2021
Мальта
14.11.2021, воскресенье, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 10 тур
0 : 6
Завершен
Словакия
6'
А. Русняк
8'
О. Дуда
16'
А. Русняк
69'
О. Дуда
72'
В. Де Марко
80'
О. Дуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Словакия
Замена
Ш. Димек
️️️️
М. Гилламьер
85'
Замена
Т. Каруана
️️️️
Д. Мбонг
85'
80'
ГОЛ! 0:6!
О. Дуда
Пас отдал
Т. Суслов
77'
Замена
Р. Боженик
️️️️
М. Косцельник
72'
ГОЛ! 0:5!
В. Де Марко
Пас отдал
О. Дуда
70'
Замена
В. Де Марко
️️️️
Д. Ганцко
70'
Замена
Я. Громада
️️️️
С. Лоботка
69'
ГОЛ! 0:4!
О. Дуда
Пас отдал
Т. Суслов
61'
Замена
Л. Алмаши
️️️️
Д. Стрелец
61'
Замена
Р. Мак
️️️️
Л. Гараслин
Замена
Б. Кристенсен
️️️️
П. Мбонг
55'
Замена
Л. Монтебелло
️️️️
А. Сатариано
54'
Желтая карточка
Д. Мбонг
51'
Вторая желтая
Т. Теума
51'
Желтая карточка
Т. Теума
50'
Вторая желтая
Р. Камензули
47'
Желтая карточка
Р. Камензули
43'
16'
ГОЛ! 0:3!
А. Русняк
Пас отдал
С. Лоботка
8'
ГОЛ! 0:2!
О. Дуда
Пас отдал
Т. Суслов
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Русняк
Пас отдал
Д. Стрелец
Желтая карточка
А. Сатариано
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
9
Кейн Аттард
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
24
Мартин Косцельник
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
15
Давид Стрелец
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Мальта
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
23
Тристан Каруана
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
11
Люк Монтебелло
ЦФ
Словакия
12
Марек Родак
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
25
Якуб Громада
ОП
21
Матуш Беро
ЦП
22
Якуб Голубек
ЦП
0
Эрик Йирка
ПВ
0
Ладислав Алмаши
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
3-3-2-1
1
Бонелло
23
Сатариано
2
Борг
5
Шоу
3
Камензули
6
Гилламьер
7
Мбонг
10
Теума
9
Аттард
8
Мбонг
2-3-2-2
1
Дубравка
14
Шкриньяр
16
Ганцко
24
Косцельник
22
Лоботка
10
Русняк
8
Дуда
17
Гараслин
10
Суслов
15
Стрелец
7
Мбонг
23
Каруана
23
Каруана
7
Мбонг
6
Гилламьер
21
Димек
21
Димек
6
Гилламьер
8
Мбонг
18
Кристенсен
18
Кристенсен
8
Мбонг
23
Сатариано
11
Монтебелло
11
Монтебелло
23
Сатариано
16
Ганцко
15
Де Марко
15
Де Марко
16
Ганцко
22
Лоботка
25
Громада
25
Громада
22
Лоботка
17
Гараслин
20
Мак
20
Мак
17
Гараслин
15
Стрелец
0
Алмаши
0
Алмаши
15
Стрелец
24
Косцельник
9
Боженик
9
Боженик
24
Косцельник
Остались в запасе
Мальта
Словакия
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
0
Эрик Йирка
ПВ
12
Марек Родак
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
21
Матуш Беро
ЦП
22
Якуб Голубек
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Остались в запасе
0
Эрик Йирка
ПВ
12
Марек Родак
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
21
Матуш Беро
ЦП
22
Якуб Голубек
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Мальта - Словакия
4
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
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