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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Фламенго
Сан-Паулу - Фламенго: обзор матча 14 ноября 2021
Сан-Паулу
14.11.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 4
Завершен
Фламенго
1'
Г. Барбоза
4'
Б. Энрике
42'
Микаэл
56'
Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Фламенго
Желтая карточка
Шейлон
87'
74'
Замена
Р. Пирис
️️️️
В. Арао
Замена
Шейлон
️️️️
Рейналдо
70'
Замена
Л. Орехуэла
️️️️
Г. Невес
70'
Замена
Б. Алвес
️️️️
Д. Коста
70'
66'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Г. Барбоза
65'
Замена
Родиней
️️️️
Матеузиньо
56'
ГОЛ! 0:4!
Микаэл
Пас отдал
Б. Энрике
Замена
Лусиано
️️️️
Э. Ригони
46'
46'
Замена
Б. Виана
️️️️
Д. Луис
42'
ГОЛ! 0:3!
Микаэл
35'
Замена
Г. Энрике
️️️️
Р. Кайо
22'
Желтая карточка
Матеузиньо
Красная карточка
Х. Кальери
10'
4'
ГОЛ! 0:2!
Б. Энрике
Пас отдал
Микаэл
1'
ГОЛ! 0:1!
Г. Барбоза
Пас отдал
Б. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
3
Лео
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
30
Микаэл
ЦФ
6
Рене
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
27
Бруно Энрике
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Сан-Паулу
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
29
Пабло Майя
ЦП
20
Лукас Перри
ЦФ
7
Vitinho
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Роберт Пирис
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
4
Лео Перейра
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
1-1-1-5
13
Миранда
8
Невес
24
Ригони
6
Рейналдо
9
Кальери
28
17
Гомес
3
Лео
2-1-1-5
30
Кайо
4
Луис
10
Рибейро
8
Перейра
2
Матеузиньо
27
Энрике
9
Барбоза
15
Арао
1
Соуза
8
Невес
28
Орехуэла
28
Орехуэла
8
Невес
24
Ригони
10
Лусиано
10
Лусиано
24
Ригони
19
Коста
34
Алвес
34
Алвес
19
Коста
6
Рейналдо
7
Шейлон
7
Шейлон
6
Рейналдо
9
Барбоза
29
Кенеди
29
Кенеди
9
Барбоза
4
Луис
2
Виана
2
Виана
4
Луис
15
Арао
26
Пирис
26
Пирис
15
Арао
30
Кайо
13
Энрике
13
Энрике
30
Кайо
2
Матеузиньо
23
Родиней
23
Родиней
2
Матеузиньо
Остались в запасе
Сан-Паулу
Фламенго
29
Пабло Майя
ЦП
20
Лукас Перри
ЦФ
7
Vitinho
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
29
Тиаго Майя
ЦП
4
Лео Перейра
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
29
Пабло Майя
ЦП
20
Лукас Перри
ЦФ
7
Vitinho
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Остались в запасе
29
Тиаго Майя
ЦП
4
Лео Перейра
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Сан-Паулу - Фламенго
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
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