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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Сербия
Португалия - Сербия: обзор матча 14 ноября 2021
Португалия
14.11.2021, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 10 тур
1 : 2
Завершен
Сербия
2'
Р. Саншеш
33'
Д. Тадич
90'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Сербия
Замена
А. Силва
️️️️
Д. Перейра
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Митрович
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
90'
Замена
Л. Йович
️️️️
Ф. Костич
Замена
Р. Невеш
️️️️
Р. Саншеш
84'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Д. Жота
84'
70'
Желтая карточка
Н. Миленкович
69'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Живкович
Желтая карточка
Р. Саншеш
68'
66'
Желтая карточка
С. Павлович
65'
Замена
У. Спайич
️️️️
М. Велькович
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Б. Силва
64'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Ж. Моутинью
64'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
61'
46'
Замена
А. Митрович
️️️️
Н. Гудель
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тадич
Пас отдал
С. Лукич
13'
Желтая карточка
Н. Гудель
Желтая карточка
Ж. Канселу
8'
ГОЛ! 1:0!
Р. Саншеш
Пас отдал
Б. Силва
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
23
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Португалия
12
Жозе Са
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Андре Силва
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
5
Марко Груйич
ОП
5
Неманья Максимович
ЦП
0
Никола Терзич
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
19
Мендеш
6
Фонте
3
Диаш
20
Канселу
13
Перейра
8
Моутинью
16
Саншеш
21
Жота
10
Силва
7
Роналду
3-4-2-1
1
Райкович
4
Миленкович
3
Павлович
13
Велькович
20
Милинкович-Савич
6
Гудель
22
Лукич
14
Живкович
11
Костич
10
Тадич
23
Влахович
8
Моутинью
6
Палинья
6
Палинья
8
Моутинью
16
Саншеш
21
Невеш
21
Невеш
16
Саншеш
10
Силва
8
Фернандеш
8
Фернандеш
10
Силва
13
Перейра
9
Силва
9
Силва
13
Перейра
21
Жота
10
Феликс
10
Феликс
21
Жота
13
Велькович
24
Спайич
24
Спайич
13
Велькович
14
Живкович
7
Радоньич
7
Радоньич
14
Живкович
6
Гудель
9
Митрович
9
Митрович
6
Гудель
11
Костич
8
Йович
8
Йович
11
Костич
Остались в запасе
Португалия
Сербия
7
Рафаэль Леау
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
19
Урош Рачич
ОП
1
Марко Дмитрович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
5
Неманья Максимович
ЦП
0
Никола Терзич
ПВ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
7
Рафаэль Леау
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
1
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Остались в запасе
19
Урош Рачич
ОП
1
Марко Дмитрович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
5
Неманья Максимович
ЦП
0
Никола Терзич
ПВ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Португалия - Сербия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Где смотреть матч:
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