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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Гремио
Америка Минейро - Гремио: обзор матча 14 ноября 2021
Америка Минейро
14.11.2021, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
3 : 1
Завершен
Гремио
4'
Ф. Азеведо
45+4'
Адемир (П)
47'
Жуниньо
55'
Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Гремио
Замена
L. Passos
️️️️
Адемир
90'
86'
Замена
Д. Чурин
️️️️
Руан
Замена
Андерсон
️️️️
P.
86'
Замена
Жуниньо
️️️️
Але
86'
79'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Л. Силва
Замена
A. Ruschel
️️️️
Ф. Азеведо
77'
Замена
R.
️️️️
M. Zárate
76'
73'
Замена
Рафинья
️️️️
Вандерсон
55'
ГОЛ! 3:1!
Феррейра
Пас отдал
Дарлан
ГОЛ! 3:0!
Жуниньо
Пас отдал
Але
47'
46'
Замена
Х. Кампас
️️️️
Э. Маноэл
Желтая карточка
M. Zárate
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Адемир
45'
+4
37'
Желтая карточка
Руан
Желтая карточка
М. Кавичиоли
35'
Желтая карточка
Р. Силва
32'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Азеведо
Пас отдал
Адемир
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
2
Patric
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
16
Але
ЦФ
99
Mauro Zárate
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Гремио
12
Бренно
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
25
Алиссон
ЦП
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Америка Минейро
0
L. Santos
ЦФ
12
Airton
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
20
Léo Passos
ЦФ
Гремио
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
21
Тиаго Сантос
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
16
Диого Барбоза
ЦФ
4
Руан
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
5
7
Адемир
99
16
Але
8
Жуниньо
45
Силва
2-2-5
12
Бренно
3
33
Кортес
49
25
Алиссон
13
Маноэл
7
11
Феррейра
16
Силва
2
Вандерсон
2
3
Андерсон
3
Андерсон
2
11
Азеведо
28
28
11
Азеведо
99
9
9
99
7
Адемир
20
20
7
Адемир
2
Вандерсон
13
Рафинья
13
Рафинья
2
Вандерсон
13
Маноэл
8
Кампас
8
Кампас
13
Маноэл
16
Силва
16
Барбоза
16
Барбоза
16
Силва
4
Руан
4
Руан
Руан
9
Чурин
9
Чурин
Руан
Остались в запасе
Америка Минейро
Гремио
0
L. Santos
ЦФ
12
Airton
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
37
Дарлан
ОП
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
21
Jean Pyerre
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
0
L. Santos
ЦФ
12
Airton
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
21
Jean Pyerre
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Америка Минейро - Гремио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
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