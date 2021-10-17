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    Расписание матчей 17-10-2021

    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 27 тур
    17 октября, воскресенье
    01:00
    Шапекоэнсе
    1:2
    Форталеза
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    03:00
    Америка Минейро
    0:0
    Баия
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    1:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    0:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 39 тур
    17 октября, воскресенье
    01:00
    Коламбус
    4:0
    Интер
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    02:00
    Нью-Инглэнд Революшн
    2:2
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    02:30
    Цинциннати
    0:1
    Орландо Сити
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    02:30
    Ди Си Юнайтед
    0:0
    Нэшвилл
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    02:30
    Торонто
    0:2
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    2:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    04:00
    Остин
    0:1
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    3:1
    Колорадо
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:1
    Портленд
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 15 тур
    17 октября, воскресенье
    11:00
    Динамо
    1:1
    Иртыш
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    13:00
    Торпедо Миасс
    0:1
    Челябинск
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    13:00
    Лада-Тольятти
    0:2
    Тюмень
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    14:00
    Оренбург-2
    2:2
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    14:00
    Амкар-Пермь
    2:0
    Носта
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    17:00
    Волга
    1:0
    Спартак Т
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2021, 24 тур
    17 октября, воскресенье
    11:00
    Жетысу
    1:2
    Тараз
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    12:00
    Кызыл-Жар
    0:2
    Тобол
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    15:00
    Астана
    2:0
    Кайсар
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2021/2022), 18 тур
    17 октября, воскресенье
    12:00
    Томь
    1:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    13:00
    Енисей
    2:0
    Краснодар-2
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    13:00
    Олимп-Долгопрудный
    0:0
    Оренбург
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    14:00
    Велес
    3:5
    Торпедо
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    15:00
    Спартак-2
    1:1
    Ротор
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    15:00
    Волгарь
    0:2
    Факел
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    15:00
    Металлург Л
    0:4
    Балтика
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:00
    Текстильщик
    2:2
    Акрон
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    17:00
    Кубань
    1:0
    КАМАЗ
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    17:00
    Алания
    2:3
    Нефтехимик
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 26 тур
    17 октября, воскресенье
    13:00
    Минск
    0:0
    Гомель
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    15:00
    Рух
    1:3
    Динамо
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    17:00
    Энергетик-БГУ
    0:0
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    19:30
    Шахтер
    3:1
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 9 тур
    17 октября, воскресенье
    13:15
    АЗ Алкмаар
    5:1
    Утрехт
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    15:30
    НЕК
    0:1
    Витесс
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    15:30
    Спарта
    1:1
    Гронинген
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    17:45
    Твенте
    1:1
    Виллем II
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 8 тур
    17 октября, воскресенье
    13:30
    Кальяри
    3:1
    Сампдория
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:00
    Эмполи
    1:4
    Аталанта
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:00
    Дженоа
    2:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:00
    Удинезе
    1:1
    Болонья
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    19:00
    Наполи
    1:0
    Торино
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    21:45
    Ювентус
    1:0
    Рома
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 9 тур
    17 октября, воскресенье
    13:30
    Касымпаша
    1:2
    Гезтепе
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:00
    Галатасарай
    1:0
    Коньяспор
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:00
    Алтай
    0:1
    Карагюмрюк
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    19:00
    Трабзонспор
    3:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 14 тур
    17 октября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    1:1
    Черноморец
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    15:00
    Динамо Мх
    2:1
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    15:00
    Кубань Холдинг
    0:1
    Чайка
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:00
    СКА
    1:0
    Ессентуки
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:00
    Ротор-2
    1:0
    Легион
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:00
    Форте
    0:0
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 12 тур
    17 октября, воскресенье
    14:00
    Суонси
    3:0
    Кардифф
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 10 тур
    17 октября, воскресенье
    14:00
    Труа
    1:0
    Ницца
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:00
    Бордо
    1:1
    Нант
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:00
    Брест
    1:1
    Реймс
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:00
    Метц
    0:3
    Ренн
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:00
    Страсбур
    5:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    18:00
    Монпелье
    1:0
    Ланс
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    21:45
    Марсель
    4:1
    Лорьян
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 11 тур
    17 октября, воскресенье
    14:00
    Минай
    0:0
    Десна
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    19:30
    Александрия
    1:2
    Ворскла
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 11 тур
    17 октября, воскресенье
    14:00
    Урал
    0:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:30
    Крылья Советов
    2:0
    Пари НН
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:30
    Химки
    2:0
    Ахмат
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    19:00
    Краснодар
    1:1
    Уфа
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 12 тур
    17 октября, воскресенье
    14:00
    Нордшелланд
    2:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    15:00
    Оденсе
    1:2
    Рандерс
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    17:00
    Брондбю
    3:2
    Вайле
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    19:00
    Сендерийск
    1:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 11 тур
    17 октября, воскресенье
    14:30
    Сент-Труйден
    2:2
    Андерлехт
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    17:00
    Беерсхот-Вилрейк
    0:1
    Мехелен
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    19:30
    Шарлеруа
    2:0
    Генк
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    22:00
    Гент
    2:0
    Эйпен
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 9 тур
    17 октября, воскресенье
    15:00
    Райо Вальекано
    2:1
    Эльче
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    17:15
    Сельта
    0:1
    Севилья
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    19:30
    Вильярреал
    1:2
    Осасуна
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    22:00
    Барселона
    3:1
    Валенсия
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), 10 тур
    17 октября, воскресенье
    15:15
    Лозанна-Спорт
    3:1
    Грассхоппер
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    17:30
    Сьон
    0:1
    Базель
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    17:30
    Санкт-Галлен
    2:1
    Серветт
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2021/2022), 11 тур
    17 октября, воскресенье
    15:30
    ЛАСК
    0:1
    Вольфсберг
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    15:30
    Тироль
    2:2
    Хартберг
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    18:00
    Штурм
    1:0
    Рид
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 6 тур
    17 октября, воскресенье
    16:00
    Панетоликос
    1:2
    ОФИ
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    16:00
    ПАОК
    4:4
    Волос
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    20:30
    АЕК
    3:0
    Атромитос
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    20:30
    ПАС
    1:2
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 8 тур
    17 октября, воскресенье
    16:00
    Эвертон
    0:1
    Вест Хэм
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    18:30
    Ньюкасл
    2:3
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), 8 тур
    17 октября, воскресенье
    16:30
    Байер
    1:5
    Бавария
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    18:30
    Аугсбург
    1:1
    Арминия
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 11 тур
    17 октября, воскресенье
    17:00
    Фастав
    2:3
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    17:00
    Теплице
    0:1
    Виктория
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    17:00
    Сигма
    2:0
    Карвина
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    20:00
    Пардубице
    2:4
    Спарта
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 22 тур
    17 октября, воскресенье
    18:00
    Буде-Глимт
    2:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    18:00
    Бранн
    1:1
    Стабек
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    18:00
    Хаугесунд
    7:0
    Мьёндален
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    20:00
    Русенборг
    2:2
    Волеренга
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 25 тур
    17 октября, воскресенье
    18:00
    Сандефьорд
    0:0
    Одд
    Матч завершен
    17 октября, воскресенье
    18:00
    Стремсгодсет
    0:1
    Викинг
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 40 тур
    17 октября, воскресенье
    20:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:0
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
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