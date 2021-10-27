сентябрь 2021
октябрь 2021
США. МЛС 2021, 42 тур
27 октября, среда
05:30
Матч завершен
Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 9
27 октября, среда
15:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 19 тур
Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 6
Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 7
Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 2
Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 4
Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 3
Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 5
Норвегия. Элитсериен 2021, 24 тур
27 октября, среда
19:00
Матч завершен
27 октября, среда
19:00
Матч завершен
27 октября, среда
19:00
Матч завершен
27 октября, среда
21:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2021/2022), 10 тур
27 октября, среда
21:45
Матч завершен
Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 1
Германия. Кубок (2021/2022), 1/16 финала
27 октября, среда
19:30
Матч завершен
27 октября, среда
21:45
Матч завершен
27 октября, среда
21:45
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2021, 15 тур
Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 8
Испания. Примера (2021/2022), 11 тур
Чехия. Синот Лига (2021/2022), 3 тур
Англия. Кубок лиги (2021/2022), 1/8 финала
27 октября, среда
21:45
Матч завершен
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 11 тур
27 октября, среда
21:45
Матч завершен
27 октября, среда
21:45
Матч завершен
27 октября, среда
21:45
Матч завершен
27 октября, среда
21:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2021/2022), 3 тур