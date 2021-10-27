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    Расписание матчей 27-10-2021

    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2021, 42 тур
    27 октября, среда
    05:30
    Лос-Анджелес
    3:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 9
    27 октября, среда
    15:00
    Енисей
    1:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 19 тур
    27 октября, среда
    16:00
    Машук-КМВ
    7:0
    Ессентуки
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 6
    27 октября, среда
    17:00
    Алания
    2:0
    Уфа
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 7
    27 октября, среда
    17:30
    Ротор
    1:1
    (4:2)п
    Ахмат
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 2
    27 октября, среда
    18:00
    КАМАЗ
    1:0
    Урал
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 4
    27 октября, среда
    18:00
    Факел
    0:1
    Пари НН
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 3
    27 октября, среда
    18:30
    Велес
    1:1
    (3:4)п
    Арсенал
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 5
    27 октября, среда
    19:00
    Торпедо
    2:0
    Ростов
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 24 тур
    27 октября, среда
    19:00
    Хаугесунд
    0:0
    Русенборг
    Матч завершен
    27 октября, среда
    19:00
    Лиллестрем
    3:0
    Стабек
    Матч завершен
    27 октября, среда
    19:00
    Мьёндален
    5:0
    Кристиансунн
    Матч завершен
    27 октября, среда
    19:00
    Сандефьорд
    2:0
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    27 октября, среда
    19:00
    Тромсе
    2:0
    Одд
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:00
    Мольде
    0:2
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 10 тур
    27 октября, среда
    19:30
    Ювентус
    1:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    27 октября, среда
    19:30
    Сампдория
    1:3
    Аталанта
    Матч завершен
    27 октября, среда
    19:30
    Удинезе
    1:1
    Верона
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Кальяри
    1:2
    Рома
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Эмполи
    0:2
    Интер
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Лацио
    1:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 1
    27 октября, среда
    19:30
    Кубань
    3:0
    Краснодар
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2021/2022), 1/16 финала
    27 октября, среда
    19:30
    Мангейм
    1:3
    Унион
    Матч завершен
    27 октября, среда
    19:30
    Бохум
    2:2
    (5:4)п
    Аугсбург
    Матч завершен
    27 октября, среда
    19:30
    Динамо
    2:3
    Санкт-Паули
    Матч завершен
    27 октября, среда
    19:30
    Байер
    1:2
    Карлсруэ
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Ганновер-96
    3:0
    Фортуна
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Боруссия
    5:0
    Бавария
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Регенсбург
    2:2
    (2:4)п
    Ганза
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Штутгарт
    0:2
    Кельн
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 15 тур
    27 октября, среда
    19:30
    Гомель
    2:3
    Шахтер
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 8
    27 октября, среда
    20:00
    Балтика
    0:0
    (4:5)п
    Химки
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 11 тур
    27 октября, среда
    20:00
    Мальорка
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    27 октября, среда
    20:00
    Райо Вальекано
    1:0
    Барселона
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:00
    Бетис
    4:1
    Валенсия
    Матч завершен
    27 октября, среда
    22:30
    Реал
    0:0
    Осасуна
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 3 тур
    27 октября, среда
    20:00
    Славия
    1:0
    Сигма
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2021/2022), 1/8 финала
    27 октября, среда
    21:45
    Сток Сити
    1:2
    Брентфорд
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Вест Хэм
    0:0
    (5:3)п
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Лестер
    2:2
    (4:2)п
    Брайтон
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Бернли
    0:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Престон
    0:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 11 тур
    27 октября, среда
    21:45
    Данди
    0:5
    Росс Каунти
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Хиберниан
    1:3
    Селтик
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Ливингстон
    1:1
    Данди Юнайтед
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Мазервелл
    2:2
    Сент-Миррен
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Рейнджерс
    2:2
    Абердин
    Матч завершен
    27 октября, среда
    21:45
    Сент-Джонстон
    1:1
    Хартс
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 3 тур
    27 октября, среда
    22:00
    Ницца
    1:1
    Марсель
    Матч завершен
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