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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Марсель
Ницца - Марсель: обзор матча 27 октября 2021
Ницца
27.10.2021, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
6'
А. Гуири
42'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Марсель
90'
+5
Желтая карточка
Б. Камара
Желтая карточка
Ж. Тодибо
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
П. Лопес
84'
Замена
️️️️
М. Гендузи
83'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
А. Милик
71'
Замена
️️️️
Ж. Амави
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
А. Камара
67'
Замена
️️️️
Л. Да Кунья
67'
Замена
️️️️
Э. Гессан
52'
42'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайет
Пас отдал
Жерсон
Желтая карточка
Э. Гессан
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Гуири
Пас отдал
Э. Гессан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
30
Стив Манданда
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Джастин Смит
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
13
Паоло Скортино
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
4-2-1-1-3
44
Бенитес
20
Аталь
20
Тодибо
4
Данте
26
Бар
13
Росарио
99
Лемина
6
Будауи
19
Клюйверт
29
Гессан
9
Гуири
9
Дольберг
4-2-2-3-1
13
Лопес
14
Перес
27
Гонсалес
2
Салиба
15
Чалета-Цар
18
Гуйе
8
Камара
8
Жерсон
6
Гендузи
7
Ундер
10
Пайет
11
Энрике
30
Милик
11
Камара
11
Камара
Камара
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
Камара
7
Да Кунья
7
Да Кунья
23
Амави
23
Амави
30
Милик
9
Дьенг
9
Дьенг
30
Милик
Остались в запасе
Ницца
Марсель
9
Мизьян Маолида
ЛВ
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Джастин Смит
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
13
Паоло Скортино
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
1
Марцин Булка
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Джастин Смит
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Остались в запасе
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
13
Паоло Скортино
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Ницца - Марсель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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