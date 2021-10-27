Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Селтик
Хиберниан - Селтик: обзор матча 27 октября 2021
Хиберниан
27.10.2021, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Селтик
37'
М. Бойл
10'
Э. Ролстон
14'
К. Картер-Викерс
30'
К. Фурухаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Селтик
81'
Замена
Л. Абада
️️️️
К. Фурухаси
Замена
Д. Райт
️️️️
J. Murphy
76'
Замена
J. Gullan
️️️️
К. Нисбет
76'
69'
Желтая карточка
К. МакГрегор
65'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
М. Джонстон
Желтая карточка
Р. Портеус
53'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
А. Гогич
46'
44'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Т. Рогич
ГОЛ! 1:3!
М. Бойл
Пас отдал
Д. Ньюэлл
37'
30'
ГОЛ! 0:3!
К. Фурухаси
Пас отдал
Жота
Желтая карточка
А. Гогич
29'
14'
ГОЛ! 0:2!
К. Картер-Викерс
Пас отдал
Д. Тернбулл
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ролстон
Пас отдал
Д. Тернбулл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Селтик
1
Джо Харт
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Майкл Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
3-1-1-5
1
Мейси
16
МакГинн
5
Портеус
4
Хэнлон
13
Гогич
11
Ньюэлл
15
3
Доиг
10
Бойл
31
Дойл-Хейз
15
Нисбет
4-2-3-1
1
Харт
18
Юранович
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
56
Ролстон
14
Тернбулл
42
МакГрегор
7
Жота
7
Рогич
7
Фурухаси
10
Джонстон
15
Нисбет
10
10
15
Нисбет
13
Гогич
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
13
Гогич
15
7
Райт
7
Райт
15
7
Рогич
55
Биттон
55
Биттон
7
Рогич
7
Фурухаси
11
Абада
11
Абада
7
Фурухаси
10
Джонстон
7
Якумакис
7
Якумакис
10
Джонстон
Остались в запасе
Хиберниан
Селтик
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Хиберниан - Селтик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
Новости команд
Все
Хиберниан
Селтик
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+