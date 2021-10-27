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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Сиэтл
Лос-Анджелес - Сиэтл: обзор матча 27 октября 2021
Лос-Анджелес
27.10.2021, среда, 05:30
США. МЛС, 42 тур
3 : 0
Завершен
Сиэтл
21'
Б. Родригес
45+3'
Л. Блессинг
51'
К. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Сиэтл
Желтая карточка
Мбаке
90'
+4
Замена
Д. Крисостомо
️️️️
Д. Паласиос
90'
+1
Замена
J. Harvey
️️️️
М. Фарфан
90'
+1
Замена
Д. Мусовски
️️️️
К. Аранго
82'
Желтая карточка
Д. Паласиос
79'
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
Х. Мурильо
78'
Замена
К. Вела
️️️️
Б. Родригес
78'
Желтая карточка
К. Аранго
70'
68'
Замена
S. O'Neill
️️️️
Й. Гомес Андраде
68'
Замена
Д. Лейва
️️️️
К. Роу
68'
Замена
Н. Лодейро
️️️️
Д. Атенсио
66'
Желтая карточка
Н. Толо
56'
Замена
Л. Чу
️️️️
Б. Смит
ГОЛ! 3:0!
К. Аранго
Пас отдал
Л. Блессинг
51'
ГОЛ! 2:0!
Л. Блессинг
45'
+3
37'
Замена
N. Benezet
️️️️
W. Bruin
ГОЛ! 1:0!
Б. Родригес
Пас отдал
Р. Эдвардс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
3-1-1-5
6
Паласиос
25
Ибеага
3
Фарфан
15
Блессинг
7
Родригес
3
Мурильо
44
Эдвардс
17
Аранго
33
Мун-Хван
5
Мбаке
4-3-3
24
Фрай
5
Толо
3
Арреага
28
Гомес Андраде
14
Смит
7
Рольдан
22
Роу
16
Рольдан
12
Атенсио
12
29
3
Мурильо
33
Блэкмон
33
Блэкмон
3
Мурильо
3
Фарфан
2
2
3
Фарфан
6
Паласиос
17
Крисостомо
17
Крисостомо
6
Паласиос
7
Родригес
10
Вела
10
Вела
7
Родригес
17
Аранго
19
Мусовски
19
Мусовски
17
Аранго
28
Гомес Андраде
40
40
28
Гомес Андраде
22
Роу
6
Лейва
6
Лейва
22
Роу
12
Атенсио
14
Лодейро
14
Лодейро
12
Атенсио
29
99
99
29
14
Смит
7
Чу
7
Чу
14
Смит
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Сиэтл
30
Tomás Romero
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
30
Stefan Cleveland
ВР
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
30
Tomás Romero
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Лос-Анджелес - Сиэтл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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