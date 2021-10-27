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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 27 октября 2021
Боруссия М
27.10.2021, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
5 : 0
Завершен
Бавария
2'
К. Коне
15'
Р. Бенсебаини
21'
Р. Бенсебаини (П)
51'
Б. Эмболо
58'
Б. Эмболо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия М - Бавария
Желтая карточка
Д. Закария
79'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Й. Хофманн
73'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Б. Эмболо
73'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Д. Скалли
69'
Замена
А. Плеа
️️️️
Л. Штиндль
69'
67'
Замена
Й. Станишич
️️️️
С. Гнабри
64'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Л. Горецка
ГОЛ! 5:0!
Б. Эмболо
Пас отдал
Л. Нец
58'
55'
Замена
К. Коман
️️️️
А. Дэвис
55'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Д. Упамекано
Замена
Л. Нец
️️️️
Л. Байер
54'
ГОЛ! 4:0!
Б. Эмболо
Пас отдал
Н. Эльведи
51'
46'
Желтая карточка
Д. Упамекано
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Бенсебаини
21'
ГОЛ! 2:0!
Р. Бенсебаини
Пас отдал
Й. Хофманн
15'
ГОЛ! 1:0!
К. Коне
Пас отдал
Б. Эмболо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
17
Куадио Коне
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
26
Торбен Мюзель
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
3-3-2-2
1
Зоммер
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Байер
5
Бенсебаини
6
Закария
29
Скалли
13
Штиндль
7
Хофманн
17
Коне
7
Эмболо
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
21
Эрнандес
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
7
Эмболо
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Эмболо
5
Байер
25
Нец
25
Нец
5
Байер
7
Хофманн
10
Нойхаус
10
Нойхаус
7
Хофманн
29
Скалли
7
Херрманн
7
Херрманн
29
Скалли
13
Штиндль
14
Плеа
14
Плеа
13
Штиндль
7
Гнабри
44
Станишич
44
Станишич
7
Гнабри
2
Упамекано
25
Зюле
25
Зюле
2
Упамекано
27
Горецка
8
Толиссо
8
Толиссо
27
Горецка
19
Дэвис
21
Коман
21
Коман
19
Дэвис
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
21
Тобиас Зиппель
ВР
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
26
Торбен Мюзель
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
26
Торбен Мюзель
АП
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Боруссия М - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
0 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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