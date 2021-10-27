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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Шахтер
Гомель - Шахтер: обзор матча 27 октября 2021
Гомель
27.10.2021, среда, 19:30
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
2 : 3
Завершен
Шахтер
2'
А. Соловей
79'
В. Побудей
67'
Е. Филипенко
77'
М. Скавыш
90+3'
Е. Филипенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гомель - Шахтер
Замена
И. Кузьменок
️️️️
А. Батищев
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Е. Филипенко
90'
Желтая карточка
Е. Филипенко
83'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
И. Стасевич
ГОЛ! 2:2!
В. Побудей
79'
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Скавыш
Замена
И. Заяц
️️️️
Д. Бородин
68'
67'
Желтая карточка
Н. Антич
67'
ГОЛ! 1:1!
Е. Филипенко
67'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Ю. Кендыш
Замена
П. Чикида
️️️️
Д. Гомза
58'
58'
Замена
В. Ахмеди
️️️️
E. Vincent Okeuhie
52'
Замена
А. Пейич
️️️️
М. Шатара
45'
+4
Желтая карточка
И. Стасевич
45'
+2
Желтая карточка
А. Гутор
45'
+2
Желтая карточка
Ю. Сзоке
Желтая карточка
Р. Юденков
45'
+2
Желтая карточка
Д. Гомза
45'
+2
Желтая карточка
А. Васильев
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Соловей
Пас отдал
Д. Гомза
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
8
Юрий Пантя
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
56
Руслан Юденков
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
9
Александр Батищев
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
98
Дембо Дарбо
ЦФ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Гомель
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
87
Олег Ковалев
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
6
Алекса Пейич
ЦФ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
30
Валон Ахмеди
ЦФ
1-3-5
8
Пантя
27
Васильев
9
Бородин
8
Костров
9
Батищев
11
Левицкий
31
Соловей
27
Гомза
30
Побудей
3-2-3-2
30
Гутор
24
Филипенко
5
Антич
67
Бегунов
99
Шевченко
3
Шатара
7
Стасевич
77
Кендыш
37
Сзоке
33
98
Дарбо
9
Батищев
25
Кузьменок
25
Кузьменок
9
Батищев
27
Гомза
27
Чикида
27
Чикида
27
Гомза
9
Бородин
16
Заяц
16
Заяц
9
Бородин
7
Стасевич
98
Подстрелов
98
Подстрелов
7
Стасевич
77
Кендыш
15
Скавыш
15
Скавыш
77
Кендыш
3
Шатара
6
Пейич
6
Пейич
3
Шатара
33
30
Ахмеди
30
Ахмеди
33
Остались в запасе
Гомель
Шахтер
87
Олег Ковалев
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
32
Сергей Черник
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
11
Игор Иванович
ЦФ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
11
Игор Иванович
ЦФ
38
Макар Лицкевич
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Гомель - Шахтер
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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