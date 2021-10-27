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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Буде-Глимт
Мольде - Буде-Глимт: обзор матча 27 октября 2021
Мольде
27.10.2021, среда, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
0 : 2
Завершен
Буде-Глимт
48'
У. Ветлесен
57'
О. Сольбаккен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Буде-Глимт
90'
+2
Желтая карточка
О. Сольбаккен
80'
Замена
Д. Мвука
️️️️
А. Пеллегрино
Замена
Ф. Сьелстад
️️️️
Э. Кнутсон
80'
Замена
М. Гредем
️️️️
О. Брюнхильдсен
73'
Замена
Д. Фофана
️️️️
М. Эйкрем
73'
Желтая карточка
К. Хауген
67'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
Э. Хуссэйн
64'
57'
ГОЛ! 0:2!
О. Сольбаккен
Пас отдал
Б. Матиас Мое
48'
ГОЛ! 0:1!
У. Ветлесен
Пас отдал
Ф. Бьоркан
46'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
28
Магнус Гредем
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
3-3-3-1
1
Линде
28
Хауген
18
Синюан
15
Бьорнбак
20
Маннсверк
8
Хуссэйн
10
Брейвик
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
15
Кнутсон
10
Омойджуанфо
3-4-2-1
12
Хайкин
2
Лоде
2
Сампстед
15
Бьоркан
19
Фет
18
Хаген
8
Конрадсен
18
Мое
9
Сольбаккен
90
Пеллегрино
22
Ботхейм
17
Брюнхильдсен
28
Гредем
28
Гредем
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
23
Сьелстад
23
Сьелстад
15
Кнутсон
23
Эйкрем
27
Фофана
27
Фофана
23
Эйкрем
8
Хуссэйн
98
Зехнини
98
Зехнини
8
Хуссэйн
90
Пеллегрино
22
Мвука
22
Мвука
90
Пеллегрино
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
Остались в запасе
Мольде
Буде-Глимт
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Мольде - Буде-Глимт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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