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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Росс Каунти
Данди - Росс Каунти: обзор матча 27 октября 2021
Данди
27.10.2021, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 5
Завершен
Росс Каунти
27'
Р. Каллахан
34'
Ж. Унгбо
40'
Р. Чарльз-Кук
71'
Р. Чарльз-Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Росс Каунти
Желтая карточка
C. Sheridan
84'
82'
Желтая карточка
Г. Пэтон
75'
Замена
Б. Патон
️️️️
К. Рэндалл
71'
ГОЛ! 0:4!
Р. Чарльз-Кук
65'
Замена
Б. Спиттал
️️️️
Ж. Унгбо
Замена
Л. МакКован
️️️️
Д. Каммингс
57'
Замена
C. Sheridan
️️️️
P. McGowan
56'
40'
ГОЛ! 0:3!
Р. Чарльз-Кук
Пас отдал
К. Рэндалл
Замена
Д. Маллен
️️️️
P. McMullan
38'
34'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Унгбо
Желтая карточка
Р. Суини
29'
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Каллахан
Пас отдал
Д. Уайт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
26
Charlie Adam
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
22
Джордан Тиллсон
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
20
Джек Болдуин
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
4
Гарри Кларк
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Данди
19
Corey Panter
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
23
Cillian Sheridan
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
4-2-4
1
2
3
5
6
26
10
5
Суини
9
Каммингс
29
Гриффитс
10
2-5
13
Мэйнард-Брюэр
22
Тиллсон
12
Пэтон
15
Унгбо
8
Рэндалл
4
Кларк
4
Яковитти
18
Каллахан
9
Каммингс
14
МакКован
14
МакКован
9
Каммингс
10
23
23
10
10
21
Маллен
21
Маллен
10
8
Рэндалл
6
Патон
6
Патон
8
Рэндалл
15
Унгбо
16
Спиттал
16
Спиттал
15
Унгбо
Остались в запасе
Данди
Росс Каунти
19
Corey Panter
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
19
Corey Panter
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Данди - Росс Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
Новости команд
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Данди
Росс Каунти
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7
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16
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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2018.11.11 22:51
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2018.07.15 06:08
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2018.07.07 22:14
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